Ofiarami mężczyźni w wieku 70 i 78 lat

Włoska Federacja Tenisowa i ATP potwierdziły, że do dwóch niezależnych incydentów doszło w poniedziałek. Ofiarami byli mężczyźni w wieku 70 i 78 lat.

Akcja ratownicza zakończyła się niepowodzeniem

Lekarze i ratownicy medyczni natychmiast zareagowali na miejscu zdarzenia i udzielili wszelkiej możliwej pomocy. Pomimo szybkiej interwencji i późniejszego przewiezienia do szpitala obaj mężczyźni zmarli - poinformowały obie organizacje tenisowe we wspólnym oświadczeniu.

Tragiczne wydarzenia w czasie meczu Fritza z Musettim

Według doniesień mediów jeden z mężczyzn zasłabł w strefie kibica, a drugi na trybunach podczas meczu pomiędzy Amerykaninem Taylorem Fritzem z reprezentantem gospodarzy Lorenzo Musettim.