Kapitalny bilans Haalanda w Premier League

Goście, bez leczącego uraz pleców bramkarza Łukasza Fabiańskiego w kadrze, wytrzymali z bezbramkowym wynikiem na Etihad Stadium ledwie niespełna pięć minut. Pierwszą próbę Haalanda obronił jeszcze Alphonse Areola, ale wobec dobitki norweskiego snajpera Francuz był już bezradny. Później na 2:0 podwyższył holenderski pomocnik Tijjani Reijnders, a w 69. minucie wynik, jak się okazało, ustalił Haaland.

Haaland pobił rekord Ronaldo

Haaland ma już na koncie 19. ligowych trafień i 25. w barwach angielskiego zespołu w tym sezonie. W połowie czwartego sezonu w Premier League jego łączny bilans to 104 bramki w 114 występach.

Tym samym Norweg poprawił wynik Cristiano Ronaldo, który grając w Manchester United strzelił w tych rozgrywkach 103 gole. Kanał telewizji NR przypomniał, że Portugalczyk uzyskał ten wynik w 236 meczach, a Haaland potrzebował tylko 114 spotkań.

Piękny gest Haalanda

Haaland przekaże koszulkę z sobotniego meczu wnukom zmarłego w czwartek norweskiego trenera Age Hareide, który grał w tym klubie w latach 1981-82. Syn Hareide, Bendik, potwierdził NRK, że rodzina otrzymała wiadomość od Haalanda w piątek.

To piękny gest dla czterech wnuków mojego ojca, którzy pasjonuję się futbolem, a Erling jest ich wielkim idolem - zaznaczył. Age Hareide był pierwszym norweskim piłkarzem w naszym klubie, a w swojej trenerskiej karierze był selekcjonerem Danii, Norwegii i Islandii - przypomnieli w portalach społecznościowych "The Citizens".

Manchester City czeka na odpowiedź Arsenalu

Ekipa trenera Josepa Guardioli odniosła piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i z dorobkiem 37 punktów objęła prowadzenie w tabeli. Punkt mniej ma dotychczasowy lider - Arsenal Londyn, który w sobotę o godz. 21 zagra na wyjeździe z Evertonem. "Młoty" z 13 punktami plasują się na 18. pozycji, otwierając strefę spadkową.