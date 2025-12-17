Kolejka chętnych do Lewandowskiego

Lewandowski najchętniej zostałby w Barcelonie jeszcze na kolejny sezon, ale jak na razie władze katalońskiego klubu nie wyraziły zainteresowania takim rozwiązaniem. Obecnie bardziej prawdopodobne wydaje się, że latem dojdzie do rozstania.

Gdzie może trafić Lewandowski? Do tej pory najwięcej mówiło się o kierunku włoskim i transferze do AC Milan. Polak od dawna ma też oferty z Arabii Saudyjskiej. Szejkowie kuszą napastnika Barcelony kosmicznymi zarobkami, ale nasz rodak chyba nie jest entuzjastą przeprowadzki na Bliski Wschód.

Lewandowski ma ofertę z Major League Soccer

Według brytyjskiej stacji BBC obecnie Lewandowskiemu znacznie bliżej jest do przenosin za ocean. Początkowo media donosiły, że 37-latiem zainteresowany jest Inter Miami. Jak się jednak okazało to nie klub Davida Beckhama, lecz Chicago Fire chce zatrudnić kapitana biało-czerwonych.

Źródła BBC poinformowały, że Lewandowski jest otwarty na ten transfer do "Strażaków". Snajper Barcelony raczej nie miałby kłopotów z aklimatyzacją w Chicago Fire, które uważane jest za "polski" klub. W przeszłości w barwach tego zespołu występowali m.in. Roman Kosecki, Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny, Tomasz Frankowski, Przemysław Frankowski, Kacper Przybyłko. Aktualnie grają w nim dwaj piłkarze posiadający polskie obywatelstwo - 32-letni Jeff Gal i 23-letni David Poręba.

Kontuzje prześladują Lewandowskiego

Aktualnie Lewandowski leczy kontuzję uda. Polak nie zagrał w dwóch ostatnich meczach Barcelony. W poprzednim sezonie reprezentant naszego kraju był czołowym zawodnikiem mistrzów Hiszpanii. W rozgrywkach 2025/26 często pełni rolę rezerwowego. Wpływ na to mają liczne urazy. 37-latek od startu nowej kampanii już trzykrotnie był wyłączony z gry.