Lewandowski tym razem nie znalazł drogi do bramki Eintrachtu

Lewandowski mecz z Eintrachtem rozpoczął w podstawowym składzie. Rywal był mu bardzo dobrze znany. Kapitan reprezentacji Polski w przeszłości grając w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium grał przeciwko Eintrachtowi aż 24 razy i strzelił mu 16 goli.

We wtorkowy wieczór Lewandowski nie poprawił tego dorobku. 37-letniego snajpera Barcelony w zdobywaniu bramek wyręczył Jules Kounde. Prawy obrońca Katalończyków na listę strzelców wpisał się dwukrotnie i to w odstępie zaledwie trzech minut.

Kounde strzelił dwa niemal identyczne gole

Jednak pierwsi do siatki trafili goście. W 20. minucie wynik spotkania otworzył Ansgar Knauff. Piłkarz Eintrachtu skutecznie wykończył szybką kontrę swojego zespołu.

Przyjezdni na prowadzeniu utrzymali się do 50. minuty. Wtedy gospodarze najpierw doprowadzili do remisu, a trzy minuty później mieli już przewagę jednego gola. W obu przypadkach autorem bramek był wspomniany wcześniej Kounde. Francuz zaliczył dwa niemal identyczne trafienia głową.

Lewandowski zdjęty z boiska przed końcem meczu

Lewandowski trzynaście minut po objęciu prowadzenia przez Barcelonę opuścił boisko. Polak w całym meczu niczym specjalnym się nie wyróżnił. Jego miejsce na murawie zajął Ferran Torres.

Cały mecz z Eintrachtem z ławki rezerwowych Barcelony obejrzał Wojciech Szczęsny. Drużyna Polaków po 6. kolejkach ma na koncie 10. punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów.

  • Program 6. kolejki Ligi Mistrzów
  • 9 grudnia, wtorek
  • Kajrat Ałmaty - Olympiakos Pireus 0:1
  • Bayern Monachium - Sporting Lizbona 3:1
  • Inter Mediolan - Liverpool 0:1
  • Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:1
  • Atalanta Bergamo - Chelsea Londyn 2:1
  • Tottenham Hotspur - Slavia Praga 3:0
  • PSV Eindhoven - Atletico Madryt 2:3
  • AS Monaco - Galatasaray Stambuł 1:0
  • Union St. Gilloise - Olympique Marsylia 2:3
  • 10 grudnia, środa
  • Villarreal - FC Kopenhaga (18.45)
  • Karabach Agdam - Ajax Amsterdam (18.45)
  • Borussia Dortmund - Bodoe/Glimt (21.00)
  • Bayer Leverkusen - Newcastle United (21.00)
  • Benfica Lizbona - Napoli (21.00)
  • Juventus Turyn - Pafos FC (21.00)
  • Club Brugge - Arsenal Londyn (21.00)
  • Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain (21.00)
  • Real Madryt - Manchester City (21.00)