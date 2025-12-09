Lewandowski tym razem nie znalazł drogi do bramki Eintrachtu

Lewandowski mecz z Eintrachtem rozpoczął w podstawowym składzie. Rywal był mu bardzo dobrze znany. Kapitan reprezentacji Polski w przeszłości grając w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium grał przeciwko Eintrachtowi aż 24 razy i strzelił mu 16 goli.

We wtorkowy wieczór Lewandowski nie poprawił tego dorobku. 37-letniego snajpera Barcelony w zdobywaniu bramek wyręczył Jules Kounde. Prawy obrońca Katalończyków na listę strzelców wpisał się dwukrotnie i to w odstępie zaledwie trzech minut.

Kounde strzelił dwa niemal identyczne gole

Jednak pierwsi do siatki trafili goście. W 20. minucie wynik spotkania otworzył Ansgar Knauff. Piłkarz Eintrachtu skutecznie wykończył szybką kontrę swojego zespołu.

Przyjezdni na prowadzeniu utrzymali się do 50. minuty. Wtedy gospodarze najpierw doprowadzili do remisu, a trzy minuty później mieli już przewagę jednego gola. W obu przypadkach autorem bramek był wspomniany wcześniej Kounde. Francuz zaliczył dwa niemal identyczne trafienia głową.

Lewandowski zdjęty z boiska przed końcem meczu

Lewandowski trzynaście minut po objęciu prowadzenia przez Barcelonę opuścił boisko. Polak w całym meczu niczym specjalnym się nie wyróżnił. Jego miejsce na murawie zajął Ferran Torres.

Cały mecz z Eintrachtem z ławki rezerwowych Barcelony obejrzał Wojciech Szczęsny. Drużyna Polaków po 6. kolejkach ma na koncie 10. punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów.