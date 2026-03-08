Szymański w przerwie został zmieniony

Rennes objęło prowadzenie po golu Estebana Lepaula. W 20. minucie Szymański podwyższył na 2:0. Piłka po jego strzale odbiła się jeszcze od obrońcy i zmyliła bramkarza. Lepaul miał szansę na zdobycie drugiej bramki, ale jego uderzenie z rzutu karnego obronił Senegalczyk Yehvann Diouf. Szymański został zmieniony w przerwie. Zastąpił go Djaoui Cisse.

W 74. min. kolejnego gola dla Rennes strzelił wprowadzony z ławki rezerwowych Ludovic Blas. W doliczonym czasie na 4:0 podwyższył Nordan Mukiele.

Awans drużyny Szymańskiego

Szymański podpisał kontrakt ze Stade Rennes 22 stycznia. Wcześniej grał w Fenerbahce Stambuł, Feyenoordzie Rotterdam, Dynamie Moskwa i Legii Warszawa. W klubie z Bretanii występuje także Przemysław Frankowski, który jest kontuzjowany od ponad miesiąca.

Stade Rennes po niedzielnym zwycięstwie ma 43 pkt i awansowało na piąte miejsce w lidze francuskiej, które daje awans do fazy grupowej Ligi Europy. Z dorobkiem 57 pkt prowadzi Paris Saint-Germain. Ma punkt przewagi nad drugim RC Lens. Kolejne miejsca zajmują Olympique Marsylia - 46 pkt i Olympique Lyon - 45 pkt.