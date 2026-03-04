Sabalenka zaręczyła się tuż przed startem Indian Wells

Sabalenka i Frangulis zaczęli się spotykać na początku 2024 roku. Ich relacja zacieśniła się po tym jak Białorusinka została ambasadorką marki Oakberry, założonej przez brazylijskiego biznesmen.

Po nieco ponad dwóch latach Frangulis postanowił oświadczyć się najlepszej aktualnie tenisistce na świecie. Zrobił to na kolacji, dzień przed rozpoczęciem turnieju w Indian Wells.

Frangulis uklęknął przed Sabalenką

Sabalenka zamieściła na Instagramie film z zaręczyn. Na nagraniu widać jak Frangulis klęka przed Białorusinką i prosi ją o rękę. Oświadczyny zostały przyjęte. Tenisistka powiedziała "tak". Filmik, który umieściła w sieci podpisała: "Ty i ja, na zawsze".

W kolejnym poście Sabalenka zaprezentowała pierścionek zaręczynowy. Trzeba przyznać, że "błyskotka" efektownie prezentuje się na palcu tenisistki.

Sabalenka i Świątek rywalizację zaczną od drugiej rundy

Dla Sabalenki turniej w Indian Wells będzie pierwszym startem od przegranego finału Australian Open. Po występie w Melbourne Białorusinka zrobiła sobie dłuższą przerwę.

Teraz wraca na kort. Rywalizację podobnie jak Iga Świątek rozpocznie od drugiej rundy. W pierwszej obie tenisistki miały wolny los.