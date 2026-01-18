Sensacji nie było. Aryna Sabalenka nie dała szans rywalce i pewnie awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Liderka światowego rankingu tenisistek wygrała z Francuzką Tiantsoą Rakotomangą Rajaonah 6:4, 6:1.
Sabalenka popełniała proste błędy
Urodzona na Madagaskarze 20-latka, która w rankingu jest 118., ale od organizatorów otrzymała tzw. dziką kartę, początkowo utrzymywała się w grze, bo Sabalence zdarzało się popełniać proste błędy. Kiedy faworyzowana Białorusinka weszła na wyższy poziom, to mecz stał się jednostronny.
Sabalenka gra o trzeci triumf Australian Open
Sabalenka w Melbourne była najlepsza w 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała w finale z Amerykanką Madison Keys.
W drugiej rundzie Białorusinka zmierzy się z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową albo z chińską kwalifikantką Zhuoxuan Bai.
