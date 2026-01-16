Sabalenka ambasadorką Emirates

Sabalenka przygotowuje się do startującego w niedzielę wielkoszlemowego Australian Open. Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Melbourne Białorusinka związała się z jedną z największych linii lotniczych na świecie

Pierwsza rakieta kobiecego tenisa została ambasadorką marki Emirates, która jest oficjalnym przewoźnikiem wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema na świecie.

Sabalenka pozowała na tle samolotu

Sabalenka pojawiła się na lotnisku w Melbourne, gdzie zapozowała na tle samolotu A380, który zdobiony był malowaniem nawiązującym do turniejów wielkoszlemowych - Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu oraz US Open.

Liderka rankingu WTA nie kryła zadowolenia, z podpisania historycznej umowy. W tenisie liczy się każdy detal, dlatego współpraca z marką podzielającą moje ambicje i dbałość o szczegóły jest czymś naturalnym. To partnerstwo pokazuje też, co my, kobiety w sporcie, możemy osiągnąć na światowej scenie - powiedziała rywalka Igi Świątek.