Pietuszewski wyłożył piłkę Froholdtowi

W składzie FC Porto zagrał też Jan Bednarek. Z powodu kontuzji natomiast w ekipie lidera tabeli zabrakło Jakuba Kiwiora. W drużynie gości uraz wykluczył z gry bramkarza Cezarego Misztę.

Reklama

W 22. minucie wieczornego meczu Pietuszewski, sprowadzony tej zimy za ok. 10 mln euro z Jagiellonii Białystok, popisał się dynamiczną akcją lewą stroną, minął rywala, wbiegł na pole karne i wyłożył piłkę Duńczykowi Victorowi Froholdtowi, który z około czterech metrów trafił do siatki.

Pietuszewski na boisku spędził 65. minut

Wynik już nie uległ zmianie, co oznacza, że 17-latek z Polski po raz kolejny w tym roku wydatnie pomógł swojej drużynie w wywalczeniu kompletu punktów. Ponad miesiąc wcześniej, w debiucie w FC Porto, Pietuszewski wywalczył rzut karny, po którym "Smoki" wygrały z Vitorią Guimaraes 1:0.

W starciu z Rio Ave Pietuszewski został zmieniony w 65. minucie, natomiast dyrygujący defensywą gospodarzy Bednarek rozegrał całe spotkanie. Z powodu kontuzji odniesionej 10 lutego w szlagierze ze Sportingiem Lizbona (1:1) zabrakło Kiwiora.

FC Porto cztery lata czeka na mistrzowski tytuł

Drużyna trzech Polaków prowadzi w tabeli z dorobkiem 62 punktów i wciąż o cztery wyprzedza Sporting. Trzecia jest Benfica Lizbona, jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach (ale aż siedem remisów) - 55 pkt. Rio Ave jest 15. z 20 pkt. FC Porto ostatni raz zdobyło mistrzostwo Portugalii w 2022 roku.