Barcelona szybko napoczęła Levante

Barcelona szybko otworzyła wynik spotkania. Gospodarze objęli prowadzenie już w czwartej minucie, gdy Eric Garcia podał w pole karne, a Marc Bernal uderzył bez przyjęcia i umieścił piłkę w siatce.

Jeszcze w pierwszej połowie na 2:0 podwyższył Holender Frenkie de Jong, który wykorzystał dośrodkowanie Portugalczyka Joao Cancelo.

Lewandowski w drugiej połowie zszedł z boiska

Lewandowski w 65. min. został zmieniony przez Ferrana Torresa. Polak opuszczał boisko z kwaśną miną. Kapitan naszej kadry był wyraźnie zawiedzony, że nie poprawił swojego strzeleckiego dorobku. Uwzględniając wszystkie rozgrywki, był to trzeci z rzędu mecz 37-letniego napastnika, w którym nie zdobył bramki. W tym sezonie Lewandowski strzelił dla Barcelony 13 goli - 10 w La Liga, dwa w Lidze Mistrzów i jednego w Superpucharze Hiszpanii.

Barcelona znów przed Realem

Fermin Lopez w 81. min. efektownym strzałem z dystansu ustalił wynik meczu na 3:0. Piłka po jego atomowym uderzeniu odbiła się od słupka i wpadła do bramki.

Barcelona wróciła na pierwsze miejsce w La Liga i wykorzystała potknięcie Realu Madryt, który w sobotę przegrał na wyjeździe z Osasuną Pampeluna 1:2. "Duma Katalonii" zdobyła 61 pkt, a „Królewscy” mają 60 pkt. Trzecie miejsce z dorobkiem 48 pkt zajmuje Villarreal, który zagra z Valencią o godzinie 21.