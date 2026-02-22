Kubacki i Wąsek za plecami Tomasiaka

Niedzielne zawody, rozegrane na obiekcie w Wiśle Malince, zakończono po pierwszej serii. Wystartowało w nich 54 skoczków.

Tomasiak uzyskał 128,0 m, co dało mu notę 138,5 pkt. Drugi był Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) - 133,8 pkt (131,5 m), zaś trzeci Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) - 131,6 pkt (122,5 m), który również stanął na olimpijskim podium w Predazzo w konkursie duetów.

Stoch bez medalu

Tuż poza podium uplasował się Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane). Brat zwycięzcy, Konrad Tomasiak (LKS Klimczok) zajął ósme miejsce.

W zawodach wzięli też dwaj zawodnicy, którzy reprezentowali Polskę w igrzyskach olimpijskich we Włoszech w kombinacji norweskiej. Kacper Jarząbek (TS Wisła Zakopane) był 19., Miłosz Krzempek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła) uplasował się na 28. pozycji. W niedzielę miały się odbyć mistrzostwa Polski w dwuboju, ale ostatecznie zostały odwołane. Nie jest znany nowy termin.

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów

W trakcie niedzielnych zawodów był zmienny wiatr, podczas jedynej rozegranej serii zaczął padać dość intensywny deszcz. Mistrz Polski dwa razy musiał schodzić z belki startowej nim pozwolono, aby rozpoczął swoją próbę. Ostatecznie, ze względu na warunki atmosferyczne, jury postanowiło zakończyć konkurs, który oglądało około tysiąc kibiców, po pierwszej serii.