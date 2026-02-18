Filipiak wciąż posiada 20 procent akcji klubu

Elżbieta Filipiak, wdowa po zmarłym w grudniu 2023 roku Januszu Filipiaku, długoletnim właścicielu i prezesie Cracovii, stanowisko objęła 7 stycznia, zastępując Mateusza Dróżdża. Kierowała zarządem, w skład którego wchodzili też David Amdurer i Murat Colak, przedstawiciele większościowego (80 procent) właściciela akcji klubu - amerykańskiego biznesmena Roberta Platka. Sama posiada wciąż 20 procent akcji.

W obecnym układzie zarządczym nie dysponuję narzędziami pozwalającymi realizować wizję rozwoju klubu w sposób spójny, odpowiedzialny i zakorzeniony w realiach. Moim celem było zawsze prowadzenie klubu w sposób odpowiedzialny biznesowo i z szacunkiem dla jego dziedzictwa, ludzi i miasta, którego jest częścią - tłumaczyła Filipiak.

Filipiak nie chce firmować nieswoich decyzji

Złożona dymisja jest sporym zaskoczeniem. W rozesłanym do mediów oświadczeniu przyznała, że jej decyzja wynika z poczucia odpowiedzialności za spuściznę, którą przyszło jej współtworzyć i której nie może firmować w sposób połowiczny.

Jak dodała, w ostatnim czasie ujawniły się rozbieżności w podejściu do kierunków rozwoju, sposobu zarządzania oraz tempa działań niezbędnych, by Cracovia mogła stabilnie i ambitnie się rozwijać.

Różnice te są na tyle istotne, że nie pozwalają mi dłużej pełnić funkcji w zgodzie z poczuciem odpowiedzialności wobec klubu i wobec państwa. Nie chcę firmować decyzji, które nie dają gwarancji długofalowego dobra Cracovii ani standardów pracy, do których przez lata byliśmy przyzwyczajeni - napisała.

Władze Cracovii potwierdziły informację o dymisji prezes i podziękowały jej za zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w budowanie marki najstarszego klubu sportowego w Polsce. Jednocześnie zapewniono kibiców, sponsorów i partnerów, że zmiana ta nie wpłynie na ciągłość funkcjonowania klubu. Utrzymanie stabilności oraz konsekwentna realizacja długofalowej strategii rozwoju pozostają naszym priorytetem - zapewniono.

Poinformowano, że szczegóły dotyczące powołania nowego prezesa zarządu oraz składu władz zostaną przekazane w odrębnym komunikacie. Do tego czasu bieżącą działalnością kierować będą pozostali członkowie zarządu oraz prokurenci.

Cracovia w piłkarskiej Ekstraklasie zajmuje piąte miejsce. W piątek zagra w ligowym meczu z Widzewem w Łodzi.