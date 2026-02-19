Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 19 lutego, czwartek

Semirunnij nie należy do faworytów. Gdyby sięgnął po medal na tym dystansie, to sprawiłby wielką niespodziankę. Co prawda w styczniu w Tomaszowie Maz. został wicemistrzem Europy na 1500 m. Jednak wówczas brakowało kilku czołowych panczenistów Starego Kontynentu. W Mediolanie do rywalizacji przystąpią dodatkowo rywale z innych części świata, na czele z Amerykaninem Jordanem Stolzem.

  • kombinacja norweska
  • godz. 10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • godz. 14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, bieg
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 19.00 solistki, program dowolny (Jekaterina Kurakowa)
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.30 1500 m M (Władimir Semirunnij)
  • skialpinizm
  • godz. 9.50 sprint K, kwalifikacje (Iwona Januszyk)
  • godz. 10.30 sprint M, kwalifikacje (Jan Elantkowski)
  • godz. 12.55 sprint K, półfinały
  • godz. 13.25 sprint M, półfinały
  • godz. 13.55 sprint K
  • godz. 14.15 sprint M

Program wydarzeń olimpijskich - 19 lutego, czwartek (7 finałów)

Z czwartkowych konkurencji, w których nie wystąpią reprezentanci Polski, na pierwszy plan wybija się finał hokeja na lodzie kobiet. Kanada zmierzy się z nim z USA.

Program wydarzeń olimpijskich - 19 lutego, czwartek (pozostałe konkurencje)

  • curling
  • godz. 9.05 faza grupowa M
  • godz. 14.05 faza grupowa K
  • godz. 19.05 półfinały M
  • hokej na lodzie
  • godz. 14.40 kobiety, o brązowy medal: Szwecja - Szwajcaria
