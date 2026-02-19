Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 19 lutego, czwartek

Semirunnij nie należy do faworytów. Gdyby sięgnął po medal na tym dystansie, to sprawiłby wielką niespodziankę. Co prawda w styczniu w Tomaszowie Maz. został wicemistrzem Europy na 1500 m. Jednak wówczas brakowało kilku czołowych panczenistów Starego Kontynentu. W Mediolanie do rywalizacji przystąpią dodatkowo rywale z innych części świata, na czele z Amerykaninem Jordanem Stolzem.

Reklama

kombinacja norweska

godz. 10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

godz. 14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, bieg

łyżwiarstwo figurowe

godz. 19.00 solistki, program dowolny (Jekaterina Kurakowa)

łyżwiarstwo szybkie

godz. 16.30 1500 m M (Władimir Semirunnij)

skialpinizm

godz. 9.50 sprint K, kwalifikacje (Iwona Januszyk)

godz. 10.30 sprint M, kwalifikacje (Jan Elantkowski)

godz. 12.55 sprint K, półfinały

godz. 13.25 sprint M, półfinały

godz. 13.55 sprint K

godz. 14.15 sprint M

Program wydarzeń olimpijskich - 19 lutego, czwartek (7 finałów)

Z czwartkowych konkurencji, w których nie wystąpią reprezentanci Polski, na pierwszy plan wybija się finał hokeja na lodzie kobiet. Kanada zmierzy się z nim z USA.

narciarstwo dowolne

godz. 13.00 skoki M

skialpinizm

godz. 13.55 sprint K

godz. 14.15 sprint M

kombinacja norweska

godz. 14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km w biegu

łyżwiarstwo szybkie

godz. 16.30 1500 m M

łyżwiarstwo figurowe

godz. 19.00 solistki, program dowolny

hokej na lodzie

godz. 19.10 kobiety, finał: USA - Kanada

Program wydarzeń olimpijskich - 19 lutego, czwartek (pozostałe konkurencje)