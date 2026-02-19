Polscy sportowcy na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo zdobyli już cztery medale. Trzy z nich są dziełem skoczków narciarskich. W czwartek 19 lutego będziemy trzymać kciuki za kolejne udane starty biało-czerwonych. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja srebrnego medalisty na 10 000 m, panczenisty Władimira Semirunnija, który pojedzie na 1500 m. Tego dnia wystąpi też łyżwiarka figurowa, Jekaterina Kurakowa.
Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 19 lutego, czwartek
Semirunnij nie należy do faworytów. Gdyby sięgnął po medal na tym dystansie, to sprawiłby wielką niespodziankę. Co prawda w styczniu w Tomaszowie Maz. został wicemistrzem Europy na 1500 m. Jednak wówczas brakowało kilku czołowych panczenistów Starego Kontynentu. W Mediolanie do rywalizacji przystąpią dodatkowo rywale z innych części świata, na czele z Amerykaninem Jordanem Stolzem.
- kombinacja norweska
- godz. 10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
- godz. 14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, bieg
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 19.00 solistki, program dowolny (Jekaterina Kurakowa)
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.30 1500 m M (Władimir Semirunnij)
- skialpinizm
- godz. 9.50 sprint K, kwalifikacje (Iwona Januszyk)
- godz. 10.30 sprint M, kwalifikacje (Jan Elantkowski)
- godz. 12.55 sprint K, półfinały
- godz. 13.25 sprint M, półfinały
- godz. 13.55 sprint K
- godz. 14.15 sprint M
Program wydarzeń olimpijskich - 19 lutego, czwartek (7 finałów)
Z czwartkowych konkurencji, w których nie wystąpią reprezentanci Polski, na pierwszy plan wybija się finał hokeja na lodzie kobiet. Kanada zmierzy się z nim z USA.
- narciarstwo dowolne
- godz. 13.00 skoki M
- skialpinizm
- godz. 13.55 sprint K
- godz. 14.15 sprint M
- kombinacja norweska
- godz. 14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km w biegu
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.30 1500 m M
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 19.00 solistki, program dowolny
- hokej na lodzie
- godz. 19.10 kobiety, finał: USA - Kanada
Program wydarzeń olimpijskich - 19 lutego, czwartek (pozostałe konkurencje)
- curling
- godz. 9.05 faza grupowa M
- godz. 14.05 faza grupowa K
- godz. 19.05 półfinały M
- hokej na lodzie
- godz. 14.40 kobiety, o brązowy medal: Szwecja - Szwajcaria
- kombinacja norweska
- godz. 10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.30 halfpipe M, kwalifikacje
- godz. 11.00 skoki M, kwalifikacje
- godz. 19.30 halfpipe K, kwalifikacje
- skialpinizm
- godz. 9.50 sprint K, kwalifikacje
- godz. 10.30 sprint M, kwalifikacje
- godz. 12.55 sprint K, półfinały
- godz. 13.25 sprint M, półfinały
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama