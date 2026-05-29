Świątek wygrała polski mecz na Roland Garros. Była liderka rankingu WTA w 1/8 finału French Open

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Godzinę i 25 minut trwał pierwszy w historii polski pojedynek na Roland Garros. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju Iga Świątek zmierzyła się z Magdą Linette. Na korcie centralnym Philippe'a Chatriera w Paryżu lepsza okazała się była liderka rankingu WTA, która pokonała o dziesięć lat starszą koleżankę 6:4, 6:4. W 1/8 finału 24-latka z Raszyna zagra z Ukrainką Martą Kostiuk.

Świątek faworytką pojedynku z Linette

Faworytką była rozstawiona z numerem trzecim Świątek, ale trzeba było pamiętać, że w marcu górą była Linette. Poznanianka w Miami niespodziewanie pokonała w drugiej rundzie byłą liderkę rankingu WTA 1:6, 7:5, 6:3. W ten sposób zrewanżowała się za gładką porażkę w Pekinie w 2023 roku.

Bilans pojedynków obu tenisistek był więc remisowy. Po piątkowym meczu statystyka przemawia na korzyść Świątek. 24-latka zrewanżowała się starszej koleżance za niedawną porażkę.

Kosztowny błąd Linette

Linette bardzo dobrze zaczęła mecz. Już w drugim gemie przełamała podanie Świątek i prowadziła 2:0. Początek w wykonaniu byłej liderki światowego rankingu był dość nerwowy, ale kiedy poczuła "luz", to pokazała swoją wyższość nad rywalką.

Świątek wygrała trzy gemy z rzędu i pierwszy raz w meczu objęła prowadzenie. Kluczowym momentem dla losów seta był dziewiąty gem. Przy wyniku 4:4 i stanie 30:30 Linette popełniła podwójny błąd serwisowy. Świątek wykorzystała prezent i nie zmarnowała break-pointa, a po chwili przy własnym podaniu zamknęła partię.

Pewny awans Świątek

W drugim secie Świątek szybko objęła przewagę. Prowadziła 4:1 i wydawało się, że za chwilę będzie koniec. Linette jednak nie poddała się i podjęła walkę. Najpierw przełamała serwis Świątek, a potem wygrała gema przy swoim podaniu.

Poznanianka zmniejszyła straty na 3:4. Świątek jednak nie utraciła spokoju. W końcówce zachowała zimną krew. Ostatecznie to ona wygrała drugiego seta i awansowała do 1/8 finału turnieju w stolicy Francji.

Ukrainka kolejną rywalką Świątek

W czwartej rundzie French Open Świątek zmierzy się z Kostiuk. Ukrainka w trzeciej rundzie pokonała Viktoriję Golubic 6:4, 6:3. Ten mecz odbędzie się w niedzielę. Dotychczas obie panie grały ze sobą trzy razy. We wszystkich przypadkach górą była Polka.

Świątek cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24. Linette w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.

Ósmy pojedynek Polek w Wielkim Szlemie

Mecz Świątek z Linette w trzeciej rundzie French Open był ósmym polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych Wielkich Szlemów, ale pierwszym w stolicy Francji. Czterokrotnie doszło do nich na trawie w Wimbledonie, a trzy razy w nowojorskim US Open, ostatnio 11 lat temu i także z udziałem Linette.

