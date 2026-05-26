Sabalenka wymieniła tenisistów i tenisistki, których zaprosi na ślub. Czy na liście jest Świątek?

Sabalenka wymieniła, kto jest na liście gości

Sabalenka zna się od dwóch lat. Na początku marca liderka światowego rankingu tenisistek w mediach społecznościowych pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Białorusinka niemal od razu zastrzegła, że na ślub i wesele trzeba będzie poczekać, bo aktualnie najważniejsza jest dla niej sportowa kariera.

Narzeczeni sakramentalne "tak" planują powiedzieć latem 2027 roku. Ślub ma się odbyć w Grecji. Kto się na nim pojawi? Sabalenka w rozmowie z dziennikarzami zdradziła jakie tenisistki i jacy tenisiści znajdą się na liście gości. Nazwisko Igi Świątek nie padło.

Cóż, nie wszyscy, oczywiście, ale ci najfajniejsi. Paula Badosa, oczywiście. Karen Chaczanow musi być, Anastazja Potapowa, Anna Kalinska również. Julia Putincewa także przyjdzie i Olga Goworotsowa - wymieniła Sabalenka.

Sabalenka w drugiej rundzie French Open

We wtorek Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do drugiej rundy French Open. Rozstawiona z numerem jeden tenisistka pokonała Hiszpankę Jessikę Bouzas Maneiro 6:4, 6:2. Spotkanie trwało godzinę i 16 minut.

Kolejną rywalką Sabalenki będzie Francuzka Elsa Jacquemot lub czeska kwalifikantka Linda Fruhvirtova. Przed rokiem liderka światowego rankingu przegrała w finale paryskiego turnieju z Amerykanką Coco Gauff.