Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka

Pod nieobecność Sabalenki rosną szanse innych tenisistek

Sabalenka w Stuttgarcie, gdzie za zwycięstwo otrzymuje się samochód Porsche, miała być najwyżej rozstawiona. Wobec jej nieobecności z numerem jeden zagra Jelena Rybakina z Kazachstanu.

Rozpoczynająca się w poniedziałek impreza jest bardzo mocno obsadzona. Z najlepszej dziesiątki listy WTA zagra w niej siedem zawodniczek - oprócz Rybakiny także m.in. czwarta w światowym rankingu Iga Świątek, która wygrała ten turniej w 2022 i 2023 roku, trzecia w zestawieniu Amerykanka Coco Gauff czy siódma Ukrainka Elina Switolina.

Fręch i Świątek w sobotę poznają rywalki

Świątek w dwóch ostatnich edycjach niemieckiego turnieju przegrywała z późniejszymi triumfatorkami - w 2024 roku w półfinale z Rybakiną, a w zeszłym sezonie w ćwierćfinale z Jeleną Ostapenko. Łotyszka znalazła się na liście zawodniczek także w tym roku.

Wycofanie się Sabalenki spowodowało, że w głównym turnieju bez konieczności gry w eliminacjach znalazła się Fręch (WTA 39.). Losowanie drabinki zaplanowano na sobotę.