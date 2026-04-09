Dziennik Gazeta Prawana logo

Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 15:02
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Aryna Sabalenka wycofała się z turnieju w Stuttgarcie. Białorusinka jest kontuzjowana. Na pechu liderka rankingu WTA skorzystała Magdalena Fręch, która dzięki nieobecność najlepszej tenisistki na świecie dostała się do głównej drabinki zawodów.

Pod nieobecność Sabalenki rosną szanse innych tenisistek

Sabalenka w Stuttgarcie, gdzie za zwycięstwo otrzymuje się samochód Porsche, miała być najwyżej rozstawiona. Wobec jej nieobecności z numerem jeden zagra Jelena Rybakina z Kazachstanu.

Rozpoczynająca się w poniedziałek impreza jest bardzo mocno obsadzona. Z najlepszej dziesiątki listy WTA zagra w niej siedem zawodniczek - oprócz Rybakiny także m.in. czwarta w światowym rankingu Iga Świątek, która wygrała ten turniej w 2022 i 2023 roku, trzecia w zestawieniu Amerykanka Coco Gauff czy siódma Ukrainka Elina Switolina.

Fręch i Świątek w sobotę poznają rywalki

Świątek w dwóch ostatnich edycjach niemieckiego turnieju przegrywała z późniejszymi triumfatorkami - w 2024 roku w półfinale z Rybakiną, a w zeszłym sezonie w ćwierćfinale z Jeleną Ostapenko. Łotyszka znalazła się na liście zawodniczek także w tym roku.

Wycofanie się Sabalenki spowodowało, że w głównym turnieju bez konieczności gry w eliminacjach znalazła się Fręch (WTA 39.). Losowanie drabinki zaplanowano na sobotę.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: tenisWTAAryna SabalenkaMagdalena Fręch
Powiązane
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj