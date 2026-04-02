Iga Świątek i Rafael Nadal na jednym korcie. Polka trenowała pod okiem mistrza

oprac. Michał Ignasiewicz
2 kwietnia 2026, 20:15
Iga Świątek i Rafael Nadal na jednym korcie. Polka trenowała pod okiem mistrza/East News
Iga Świątek trenuje na Majorce pod okiem nowego trenera. Polskiej tenisistce dziś po raz pierwszy oficjalnie na korcie towarzyszył Francisco Roig. Oprócz hiszpańskiego szkoleniowca wskazówek 24-latce z Raszyna udzielał Rafael Nadal.

Nadal instruował Świątek

Nadal, który jest idolem Świątek, wziął udział w zajęciach i dzielił się z nią swoim doświadczeniem. Witaj ponownie w Rafa Nadal Academy, ciesz się czasem spędzonym tutaj. Mamy nadzieję, że poczujesz się jak w domu - napisał były hiszpański tenisista na Instagramie pod wspólnym zdjęciem z Polką.

Roig zastąpił Fissetta

58-letni Roig przez 17 lat był w sztabie Nadala, który wywalczył 22 tytuły wielkoszlemowe. Świątek była bez trenera od 23 marca, kiedy poinformowała o zakończeniu współpracy z Belgiem Wimem Fissette. Stało się to kilka dni po tym, jak była liderka światowego rankingu przegrała z Magdą Linette w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami.

Świątek przerwała milczenie na temat współpracy z Abramowicz. "To były po prostu fake newsy"


Zmiana trenera jest pokłosiem słabszej formy Świątek, jaką prezentuje od początku tego sezonu. Po raz pierwszy od sześciu lat nie dotarła do półfinału żadnej imprezy, a drugi rok z rzędu nie wygrała turnieju w trzech pierwszych miesiącach. Jej dorobek z czterech startów to trzy ćwierćfinały, spadła też w światowym rankingu z drugiego na czwarte miejsce.

Świątek szykuje się do startu w Stuttgarcie

Najbliższy turniej z udziałem sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej rozpocznie się 13 kwietnia w Stuttgarcie. Celem na najbliższy czas zapewne będzie French Open, które rozpocznie się 24 maja. Świątek w Paryżu zwyciężała w 2020 roku i w latach 2022-24.

