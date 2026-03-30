Dziennik Gazeta Prawana logo

Były trener Igi Świątek o Darii Abramowicz. "Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia"

30 marca 2026, 08:39
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Iga Świątek i Daria Abramowicz/Agencja Gazeta
Iga Świątek po fatalnym występie w Miami rozstała się z Wimem Fissettem. Według byłego szkoleniowca polskiej tenisistki w pierwszej kolejności, to nie Belg powinien stracić pracę. Artur Szostaczko wskazał na psycholog Darię Abramowicz. "Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia" - podkreślił były opiekun 24-latki z Raszyna.

Fissett zajął miejsce Wiktorowskiego

Świątek półtora roku temu zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, pod którego okiem osiągnęła największe sukcesy na korcie. Miejsce polskiego szkoleniowca zajął Fissett, ale za jego kadencji już tak "kolorowo" nie było. Co prawda Świątek wygrała Wielkoszlemowy Wimbledon, ale to jedyny sukces, który możemy zapisać na koncie Belga.

Współpraca Świątek z Fissettem nie przynosiła spodziewanych efektów. Była liderka rankingu WTA tylko momentami prezentowała dawną formę, która zaprowadziła ją na szczyt światowego tenisa.

Abramowicz ma przewagę nad Świątek

Według Szostaczko zrzucanie winy tylko na Belga jest błędem. Zdaniem trenera, pod którego okiem Świątek stawiała pierwsze kroki na korcie największym problemem jest relacja łącząca naszą tenisistkę z psycholog Darią Abramowicz.

Ja to widzę tak, że w relacji psycholog - zawodnik przeważnie jest jakieś uwikłanie i uzależnienie. I psycholog ma w tym układzie przewagę. Może być, że tak jest u Igi, że to jest pewien schemat. Być może ona innego nie zna. Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia - podkreślił Szostaczko w rozmowie z "Interią" .

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: tenisIga Świątekdaria abramowicztrener
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraByły trener Igi Świątek o Darii Abramowicz. "Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia" »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj