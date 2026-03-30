Były trener Igi Świątek o Darii Abramowicz. "Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia"

Fissett zajął miejsce Wiktorowskiego

Świątek półtora roku temu zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, pod którego okiem osiągnęła największe sukcesy na korcie. Miejsce polskiego szkoleniowca zajął Fissett, ale za jego kadencji już tak "kolorowo" nie było. Co prawda Świątek wygrała Wielkoszlemowy Wimbledon, ale to jedyny sukces, który możemy zapisać na koncie Belga.

Współpraca Świątek z Fissettem nie przynosiła spodziewanych efektów. Była liderka rankingu WTA tylko momentami prezentowała dawną formę, która zaprowadziła ją na szczyt światowego tenisa.

Abramowicz ma przewagę nad Świątek

Według Szostaczko zrzucanie winy tylko na Belga jest błędem. Zdaniem trenera, pod którego okiem Świątek stawiała pierwsze kroki na korcie największym problemem jest relacja łącząca naszą tenisistkę z psycholog Darią Abramowicz.

Ja to widzę tak, że w relacji psycholog - zawodnik przeważnie jest jakieś uwikłanie i uzależnienie. I psycholog ma w tym układzie przewagę. Może być, że tak jest u Igi, że to jest pewien schemat. Być może ona innego nie zna. Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia - podkreślił Szostaczko w rozmowie z "Interią" .