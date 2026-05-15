Dziennik Gazeta Prawana logo

Robert Lewandowski tańczył na studniówce z Małgorzatą Tomaszewską. Córka bohatera z Wembley pokazała nagranie

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 11:48
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Robert Lewandowski tańczył na studniówce z Małgorzatą Tomaszewską. Córka bohatera z Wembley pokazała nagranie
Robert Lewandowski tańczył na studniówce z Małgorzatą Tomaszewską. Córka bohatera z Wembley pokazała nagranie/Shutterstock
Robert Lewandowski wraz z kolegami z Barcelony w niedzielę zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Kapitan reprezentacji Polski podczas fety w rozmowie z Wojciechem Szczęsnym wspomniał, że na studniówce tańczył z Małgorzatą Tomaszewską. Córka legendarnego bohatera z Wembley wrzuciła do do sieci nagranie z tego uroczystego balu.

Lewandowski chodził z Tomaszewską do jednej szkoły

Lewandowski i Szczęsny podczas mistrzowskiej fety na ulicach Barcelony jechali na dachu autobusu. Polscy piłkarze byli w doskonałych humorach. Rozmawiali na wiele tematów i wspominali różne historie z przeszłości. W pewnym momencie 37-letni napastnik wrócił pamięcią do swojej studniówki.

Jak się okazało na balu był Jan Tomaszewski, a Lewandowski tańczył Poloneza z córką legendarnego bramkarza reprezentacji Polski. Oboje uczyli się w LXII Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni Władysława Andersa w Warszawie.

Tomaszewska opublikowała nagranie ze studniówki

Tomaszewska następnego dnia potwierdziła historię opowiedzianą przez Lewandowskiego. Chodziliśmy do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, byliśmy w równoległych klasach. Poloneza tańczyłam z Szyną - Marcinem Kulczykiem (przyjacielem Roberta), bo byliśmy najwyższą parą. A zaraz za nami był Robert i rzeczywiście przy przejściach tańczyliśmy razem. Mam to chyba na kasecie VHS. Bardzo zabawny filmik i miłe wspomnienia. Ściskam mocno i gratuluję chłopakom sukcesu - powiedziała w wywiadzie dla "Pudelka" prezenterka telewizyjna.

Lewandowski dostał niemoralną propozycję. 90 milionów euro leży na stole
Lewandowski dostał niemoralną propozycję. 90 milionów euro leży na stole

Na tym nie koniec. Tomaszewska w mediach społecznościowych pokazała nagranie ze studniówki, na której tańczyła z Lewandowskim. Dostałam od was mnóstwo pytań, czy mam kasetę VHS z naszej studniówki, a więc okazało się, że nie kasetę VHS, a płytę mam i zaraz wam pokażę fragmenty. To było prawie 20 lat temu. Nasza studniówka odbyła się w styczniu 2007 r., miałam wtedy czarne włosy. No i sami zobaczcie naszego poloneza - powiedziała na nagraniu córka bohatera z Wembley.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Robert LewandowskistudniówkataniecMałgorzata Tomaszewska
Powiązane
Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno
Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno
PZPN namawia go na grę dla Polski. Ewentualny następca Lewandowskiego strzelił hat-tricka
PZPN namawia go na grę dla Polski. Ewentualny następca Lewandowskiego strzelił hat-tricka
Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves
Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves
Boniek wskazał, gdzie będzie grał Lewandowski. "Ma fantastyczną ofertę"
Boniek wskazał, gdzie będzie grał Lewandowski. "Ma fantastyczną ofertę"
Lewandowski i Szczęsny na dachu autobusu. Tak świętowali mistrzostwo Hiszpanii
Lewandowski i Szczęsny na dachu autobusu. Tak świętowali mistrzostwo Hiszpanii
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRobert Lewandowski tańczył na studniówce z Małgorzatą Tomaszewską. Córka bohatera z Wembley pokazała nagranie »
Zobacz
|
Oto ortograficzny do porannej kawy
Quiz ortograficzny do porannej kawy. Wynik 15/15 to mistrzostwo
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
"To nie jest zagadka kryminalna"
Niezwykły serial kryminalny w streamingu. Zachwycił 100 proc. krytyków
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Donald Tusk
Donald Tusk przekazał nowe informacje. "Jesteśmy w kontakcie z szefem Dowództwa Europejskiego"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj