Robert Lewandowski tańczył na studniówce z Małgorzatą Tomaszewską. Córka bohatera z Wembley pokazała nagranie

Lewandowski chodził z Tomaszewską do jednej szkoły

Lewandowski i Szczęsny podczas mistrzowskiej fety na ulicach Barcelony jechali na dachu autobusu. Polscy piłkarze byli w doskonałych humorach. Rozmawiali na wiele tematów i wspominali różne historie z przeszłości. W pewnym momencie 37-letni napastnik wrócił pamięcią do swojej studniówki.

Jak się okazało na balu był Jan Tomaszewski, a Lewandowski tańczył Poloneza z córką legendarnego bramkarza reprezentacji Polski. Oboje uczyli się w LXII Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni Władysława Andersa w Warszawie.

Tomaszewska opublikowała nagranie ze studniówki

Tomaszewska następnego dnia potwierdziła historię opowiedzianą przez Lewandowskiego. Chodziliśmy do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, byliśmy w równoległych klasach. Poloneza tańczyłam z Szyną - Marcinem Kulczykiem (przyjacielem Roberta), bo byliśmy najwyższą parą. A zaraz za nami był Robert i rzeczywiście przy przejściach tańczyliśmy razem. Mam to chyba na kasecie VHS. Bardzo zabawny filmik i miłe wspomnienia. Ściskam mocno i gratuluję chłopakom sukcesu - powiedziała w wywiadzie dla "Pudelka" prezenterka telewizyjna.

Na tym nie koniec. Tomaszewska w mediach społecznościowych pokazała nagranie ze studniówki, na której tańczyła z Lewandowskim. Dostałam od was mnóstwo pytań, czy mam kasetę VHS z naszej studniówki, a więc okazało się, że nie kasetę VHS, a płytę mam i zaraz wam pokażę fragmenty. To było prawie 20 lat temu. Nasza studniówka odbyła się w styczniu 2007 r., miałam wtedy czarne włosy. No i sami zobaczcie naszego poloneza - powiedziała na nagraniu córka bohatera z Wembley.