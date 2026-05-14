PZPN namawia go na grę dla Polski. Ewentualny następca Lewandowskiego strzelił hat-tricka

Zakrzewski Hall zapisał się w historii MLS

Zakrzewski Hall zdobywając trzy bramki w pojedynku z Columbus Crew zapisał się w historii ligi MLS jako najmłodszy autor hat-tricka. 18-latek pierwszy raz do siatki rywali trafił już w 7. minucie meczu. Następnie uczynił to również w 40. i 79. minucie.

🚨 JULIAN HALL HAT-TRICK 🚨



He's now the youngest player in MLS history to score a hat-trick!



History for the 18-year-old!! pic.twitter.com/GULV66EGrh — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Zakrzewski Hall może wybierać między Polską i USA

Zakrzewski Hall od dłuższego czasu jest "obiektem" zainteresowania PZPN. Wobec kłopotów z urodzajem utalentowanych napastników i groźbą zakończenia kariery przez Roberta Lewandowskiego mógłby on stanowić ciekawą opcję dla selekcjonera Jana Urbana przy obsadzie pozycji numer 9.

Kilka tygodni temu do USA ze specjalną misją poleciał prezes PZPN. Cezary Kulesza zabiegał, by Zakrzewski-Hall wybrał biało-czerwone barwy. Szef polskiej piłki starał się przekonać 18-latka do gry dla ojczyzny jego mamy.

Spotkałem się w Nowym Jorku z mamą Juliana Zakrzewskiego Halla, panią Agnieszką. To imponujące jak wspiera swojego syna w piłkarskiej drodze :) Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce 🇵🇱 pic.twitter.com/GO2CT7BB5v — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 28, 2026

18-latek jednak ma też możliwość gry dla narodowej drużyny USA, a perspektywa występów na rozpoczynającym się w czerwcu mundialu może go przekonać do reprezentowania Stanów Zjednoczonych.