PZPN namawia go na grę dla Polski. Ewentualny następca Lewandowskiego strzelił hat-tricka

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 13:17
Julian Zakrzewski Hall robi furorę za oceanem. 18-latek, którego PZPN namawia na grę w reprezentacji Polski w meczu ligi MLS przeciwko Columbus Crew strzelił hat-tricka. Dzięki golom ewentualnego następcy w kadrze Roberta Lewandowskiego New York Red Bulls wygrali na własnym stadionie 3:2.

Zakrzewski Hall zapisał się w historii MLS

Zakrzewski Hall zdobywając trzy bramki w pojedynku z Columbus Crew zapisał się w historii ligi MLS jako najmłodszy autor hat-tricka. 18-latek pierwszy raz do siatki rywali trafił już w 7. minucie meczu. Następnie uczynił to również w 40. i 79. minucie.

Zakrzewski Hall może wybierać między Polską i USA

Zakrzewski Hall od dłuższego czasu jest "obiektem" zainteresowania PZPN. Wobec kłopotów z urodzajem utalentowanych napastników i groźbą zakończenia kariery przez Roberta Lewandowskiego mógłby on stanowić ciekawą opcję dla selekcjonera Jana Urbana przy obsadzie pozycji numer 9.

Kilka tygodni temu do USA ze specjalną misją poleciał prezes PZPN. Cezary Kulesza zabiegał, by Zakrzewski-Hall wybrał biało-czerwone barwy. Szef polskiej piłki starał się przekonać 18-latka do gry dla ojczyzny jego mamy.

18-latek jednak ma też możliwość gry dla narodowej drużyny USA, a perspektywa występów na rozpoczynającym się w czerwcu mundialu może go przekonać do reprezentowania Stanów Zjednoczonych.

