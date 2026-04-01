Cezary Kulesza podjął decyzję w sprawie przyszłości Jana Urbana. Ogłosił tuż po meczu ze Szwecją

Urban zajął miejsce Probierza

Po porażce z Finlandią PZPN rozstał się z Michałem Probierzem. Jego miejsce w połowie lipca zajął Urban. Nowy opiekun naszej drużyny narodowej swoją pracę zaczął od rozmowy z Robertem Lewandowskim, który zrezygnował z gry w kadrze po odebraniu mu kapitańskiej opaski przez Probierza. Szkoleniowiec przekonał najlepszego polskiego piłkarza do powrotu.

Urban debiut w roli selekcjonera zaliczył 4 września w meczu z Holandią. Polacy, którzy byli skazywani na porażkę sprawili niespodziankę i zremisowali na wyjeździe 1:1.

Ostatecznie nasi piłkarze fazę grupową eliminacji do mistrzostw świata zakończyli na drugim miejscu. Dzięki temu uzyskali prawo gry w barażach o mundial. W ich półfinale pokonali 2:1 Albanię, ale w decydującym pojedynku ulegli Szwedom 2:3.

Kulesza przedłuży kontrakt z Urbanem

Porażka jednak nie kończy pracy Urbana z reprezentacją. Prezes PZPN tuż po zakończeniu meczu w Sztokholmie ogłosił w mediach społecznościowych, że kontrakt szkoleniowca zostanie przedłużony. Pod wodzą obecnego selekcjonera biało-czerwoni w ośmiu meczach doznali tylko jednej porażki - tej ze Szwecją.

Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na Mistrzostwach Świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony - napisał Kulesza.