Były reprezentant Polski spotkał się w Niemczech z rasizmem. "Oni są uprzedzeni do Polaków i czarnoskórych"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:51
Tymoteusz Puchacz grał w barwach trzech niemieckich klubów. Były reprezentant Polski po kilku sezonach spędzonych za naszą zachodnią granicą ma jeden wniosek na temat naszych sąsiadów. "Ja się spotkałem po prostu z rasizmem. Oni są uprzedzeni do Polaków, są uprzedzeni do czarnoskórych" - podkreśla 27-letni piłkarz.

Zdaniem Puchacza Niemcy są rasistami

Puchacz w Niemczech najpierw występował w Unionie Berlin, do którego przeniósł się w 2021 roku z Lecha Poznań. Potem Polak grał jeszcze w 1.FC Kaiserslautern i Holstein Kiel. W żadnym z tych klubów kariery nie zrobił. W efekcie trafił do Sabah FK, z którym właśnie zdobył mistrzostwo i puchar Azerbejdżanu.

Wielki zjazd byłego reprezentanta Polski. Puchacz będzie grał w egzotycznej lidze

Były reprezentant Polski ostatnio w rozmowie z "Kanałem Sportowym" podzielił się swoimi odczuciami na temat pobytu w Niemczech. Nie chcę generalizować, ale trochę jestem zmuszony. Ja się spotkałem po prostu z rasizmem. Oni są uprzedzeni do Polaków, są uprzedzeni do czarnoskórych. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Nie chcę mówić personalnie, nie chcę nikogo oskarżać, ale uważam, że to jest rasistowska nacja, tyle w temacie - uważa Puchacz.

Puchacz twierdzi, że nie tylko on ma takie zdanie o Niemcach

Polski piłkarz zaznacza, że w swojej opinii na temat Niemców nie jest odosobniony. Rozmawiałem z jednym piłkarzem odnośnie trenera, którego miałem w jednym z tych klubów w Niemczech i on w ogóle użył tego słowa "rasizm". Skoro nie tylko ja to widzę, tylko też gość z innego kraju, to coś w tym jednak jest - powiedział w rozmowie z "Kanałem Sportowym" Puchacz.

