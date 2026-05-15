Były reprezentant Polski spotkał się w Niemczech z rasizmem. "Oni są uprzedzeni do Polaków i czarnoskórych"

Zdaniem Puchacza Niemcy są rasistami

Puchacz w Niemczech najpierw występował w Unionie Berlin, do którego przeniósł się w 2021 roku z Lecha Poznań. Potem Polak grał jeszcze w 1.FC Kaiserslautern i Holstein Kiel. W żadnym z tych klubów kariery nie zrobił. W efekcie trafił do Sabah FK, z którym właśnie zdobył mistrzostwo i puchar Azerbejdżanu.

Były reprezentant Polski ostatnio w rozmowie z "Kanałem Sportowym" podzielił się swoimi odczuciami na temat pobytu w Niemczech. Nie chcę generalizować, ale trochę jestem zmuszony. Ja się spotkałem po prostu z rasizmem. Oni są uprzedzeni do Polaków, są uprzedzeni do czarnoskórych. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Nie chcę mówić personalnie, nie chcę nikogo oskarżać, ale uważam, że to jest rasistowska nacja, tyle w temacie - uważa Puchacz.

Puchacz twierdzi, że nie tylko on ma takie zdanie o Niemcach

Polski piłkarz zaznacza, że w swojej opinii na temat Niemców nie jest odosobniony. Rozmawiałem z jednym piłkarzem odnośnie trenera, którego miałem w jednym z tych klubów w Niemczech i on w ogóle użył tego słowa "rasizm". Skoro nie tylko ja to widzę, tylko też gość z innego kraju, to coś w tym jednak jest - powiedział w rozmowie z "Kanałem Sportowym" Puchacz.