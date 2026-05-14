Lewandowski dostał niemoralną propozycję. 90 milionów euro leży na stole

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 10:02
Robert Lewandowski jest kuszony kosmiczną pensją. Polakowi kończy się kontrakt z Barceloną. Chcą to wykorzystać saudyjscy szejkowie, którzy oferują 37-letniemu napastnikowi 90 milionów euro za sezon. Podobno kapitan naszej reprezentacji jest bliski zaakceptowania tej propozycji. Ta informacja trafiła na czołówki wiadomości sportowych w naszym kraju.

Lewandowski nie musi martwić się o pracę

Lewandowski po zakończeniu sezonu zostanie wolnym zawodnikiem z kartą na ręku. To oznacza, że nie trzeba będzie za jego transfer płacić sumy odstępnego. Z tej "promocji" chce skorzystać wiele klubów. Polak nie narzeka na brak ofert i nie musi się martwić o swoją przyszłość.

Najlepszy polski piłkarz podobno cały czas jeszcze negocjuje przedłużenie kontraktu z Barceloną, ale według doniesień mediów szanse na pozostanie naszego rodaka w stolicy Katalonii są bardzo małe. Lewandowski musiałby pogodzić się rolą rezerwowego i z gigantyczną obniżką zarobków.

Niemoralna oferta Al-Hilal dla Lewandowskiego

37-latek obecnie jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w szatni mistrzów Hiszpanii. Lewandowski przez cztery sezony gry w barwach Barcelony zarobił 104 mln euro. Teraz Polak ma okazję kasować 90 mln euro za rok.

Taką ofertę złożyli piłkarzowi saudyjscy szejkowie. Jak ustalił portal "WP Sportowe Fakty" tyle Lewandowskiemu proponuje klub Al-Hilal. Podobno napastnik Barcelony jest bliski zaakceptowania warunków i przeprowadzki do Rijadu.

