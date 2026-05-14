Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji. Piąty raz z rzędu i 14. w historii

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:46
Piłkarze Paris Saint-Germain na kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie mistrzostwo Francji. Podopieczni Luisa Enrique pokonali na wyjeździe RC Lens 2:0 i w ten sposób przypieczętowali zdobycie tytułu. Piątego z rzędu i 14. w historii tytuł stołecznej ekipy.

Safonow najlepszym piłkarzem meczu

W 29. minucie bramkę zdobył Gruzin Chwicza Kwaracchelia, któremu asystował Ousmane Dembele. Piłkarze RC Lens przeważali, oddali więcej celnych strzałów od gości, ale dobrze spisywał się ich rosyjski bramkarz Matwiej Safonow, którego wybrano najlepszym piłkarzem meczu.

W doliczonym czasie drugiej połowy goście przeprowadzili skuteczny kontratak - Desire Doue podał do Senegalczyka Ibrahima Mbaye, który uderzył bez przyjęcia, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do bramki.

Rekordowa seria Marquinhosa

PSG od 2013 roku wywalczyło 12 mistrzostw Francji. W ciągu tego okresu tylko dwukrotnie rywalom udało się przełamać hegemonię stołecznego klubu - w 2017 roku uczyniło to AS Monaco, a cztery lata później Lille OSC. Aż 11 tytułów, co jest rekordem ligi, wywalczył z PSG brazylijski obrońca Marquinhos, który dołączył do klubu w 2013 roku.

Trener Luis Enrique objął PSG w 2023 roku. Zdobył z tym klubem trzy mistrzostwa kraju, dwa Puchary oraz trzy Superpuchary Francji. Triumfował też w Lidze Mistrzów i Pucharze Interkontynentalnym FIFA. 30 maja w Budapeszcie powalczy z Arsenalem Londyn o drugi z rzędu sukces w Champions League.

Wciąż toczy się walka o europejskie puchary

PSG w 33 ligowych meczach odniosło 24 zwycięstwa i zdobyło 76 pkt. Drugie RC Lens ma 67 pkt, a trzecie Lille - 61 pkt. Do kolejnej edycji Ligi Mistrzów awansują bezpośrednio trzy francuskie kluby, a czwarty wystąpi w eliminacjach.

Mecze ostatniej, 34. kolejki Ligue 1 zostaną rozegrane w niedzielę. W górnej części tabeli wciąż toczy się walka o europejskie puchary, natomiast w dolnej - o utrzymanie.

Źródło PAP
