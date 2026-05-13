Real Madryt wietrzy szatnie. Dziewięciu piłkarzy na czarnej liście

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:07
W Madrycie żałoba. Miejscowy Real w kończącym się sezonie nie zdobędzie żadnego trofeum. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów na świecie przechodzi kryzys. W letnim "okienku" transferowym na Santiago Bernabeu szykują się spore zmiany. Szefowie "Królewskich" zamierzają mocno przewietrzyć szatnię. Na czarnej liście znalazło się aż dziewięciu piłkarzy.

Mourinho ma zastąpić Arbeloę

Real najpierw odpadł z Pucharu Króla, później został wyeliminowany z Ligi Mistrzów, a w niedzielę przegrał El Clasico z Barceloną i w ten sposób ostatecznie stracił szanse na mistrzostwo Hiszpanii.

Teraz w klubie ze stolicy nadszedł czas rozliczeń. Po zakończeniu rozgrywek w Realu dojdzie nie tylko do zmiany na stanowisku trenera. Alvaro Arbeloę ma zastąpić Jose Mourinho. Jeśli portugalski szkoleniowiec przejmie ster, to wejdzie praktycznie do nowej szatni. Według hiszpańskich mediów z Santiago Bernabeu latem pożegna się aż dziewięciu piłkarzy.

Kontrakty Alaby i Carvajala dobiegają końca

Na czarnej liście znaleźli się m.in. David Alaba i Dani Carvajal. Obaj piłkarze często nękani są przez kontuzje i ich przydatność jest bardzo wątpliwa. Ich kontrakty, które wygasają w czerwcu prawdopodobnie nie zostaną przedłużone.

Real dalszej przyszłości nie wiąże też z Eduardo Camavingą, Andrijem Łuninem, Danim Ceballosem oraz Gonzalo Garcią. Wszyscy wymienieni trafią na listę transferową. Natomiast 18-letni Franco Mastantuono ma zostać wypożyczony.

Garcia i Asencio mogą skorzystać na pechu kolegów

Niepewni swojego losu są też Fran Garcia oraz Raul Asencio. Real chętnie by się ich pozbył, ale urazy Ferlanda Mendy'ego i Edera Militao sprawiły, że ostatecznie obaj mogą w przyszłym sezonie nadal grać w barwach "Królewskich".

