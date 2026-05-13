Real Madryt wietrzy szatnie. Dziewięciu piłkarzy na czarnej liście

Mourinho ma zastąpić Arbeloę

Real najpierw odpadł z Pucharu Króla, później został wyeliminowany z Ligi Mistrzów, a w niedzielę przegrał El Clasico z Barceloną i w ten sposób ostatecznie stracił szanse na mistrzostwo Hiszpanii.

Teraz w klubie ze stolicy nadszedł czas rozliczeń. Po zakończeniu rozgrywek w Realu dojdzie nie tylko do zmiany na stanowisku trenera. Alvaro Arbeloę ma zastąpić Jose Mourinho. Jeśli portugalski szkoleniowiec przejmie ster, to wejdzie praktycznie do nowej szatni. Według hiszpańskich mediów z Santiago Bernabeu latem pożegna się aż dziewięciu piłkarzy.

Kontrakty Alaby i Carvajala dobiegają końca

Na czarnej liście znaleźli się m.in. David Alaba i Dani Carvajal. Obaj piłkarze często nękani są przez kontuzje i ich przydatność jest bardzo wątpliwa. Ich kontrakty, które wygasają w czerwcu prawdopodobnie nie zostaną przedłużone.

Real dalszej przyszłości nie wiąże też z Eduardo Camavingą, Andrijem Łuninem, Danim Ceballosem oraz Gonzalo Garcią. Wszyscy wymienieni trafią na listę transferową. Natomiast 18-letni Franco Mastantuono ma zostać wypożyczony.

Garcia i Asencio mogą skorzystać na pechu kolegów

Niepewni swojego losu są też Fran Garcia oraz Raul Asencio. Real chętnie by się ich pozbył, ale urazy Ferlanda Mendy'ego i Edera Militao sprawiły, że ostatecznie obaj mogą w przyszłym sezonie nadal grać w barwach "Królewskich".