El Clasico bez Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt nie zagra z Barceloną

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 17:07
Kylian Mbappe nie pojawi się w niedzielny wieczór na murawie Camp Nou. Gwiazdor Realu Madryt nie zdążył dojść do zdrowia i jego udział w El Clasico jest wykluczony. To oznacza, że "Królewscy" w pojedynku z Barceloną zagrają bez swojego najlepszego strzelca. Początek hitu 35. kolejki ligi hiszpańskiej o godz. 21.00.

Brak Mbappe wielkim osłabieniem Realu

Mbappe doznał kontuzji uda 24 kwietnia w spotkaniu z Realem Betis, które zakończyło się remisem 1:1 i od tego czasu przechodził rehabilitację. Jego brak na liście zawodników powołanych na niedzielny mecz stanowi poważny problem dla Realu, który musi to spotkanie wygrać, aby Barcelona z Robertem Lewandowskim już 10 maja nie świętowała zdobycia tytułu. W trwającym sezonie Mbappe rozegrał 41 meczów, w których zdobył 41 bramek i zanotował sześć asyst.

Barcelona o krok od tytułu

Będzie to trzecie El Clasico w obecnym sezonie. W pierwszym ligowym Real zwyciężył 2:1, natomiast Barcelona wygrała 3:2 w finale Superpucharu Hiszpanii.

Katalończycy mają 88 punktów, a wicelider - 77. Nawet gdyby "Królewscy" odnieśli w ten weekend zwycięstwo i przedłużyli swoje szanse na mistrzostwo, i tak trudno spodziewać się, że kolejność na szczycie tabeli jeszcze się odwróci. Barcelonę czekają później jeszcze spotkania z Alaves, Betisem Sewilla oraz Valencią, a do tytułu wystarczą jej w sumie dwa punkty w tych trzech meczach. I to przy założeniu, że Real wygra z Oviedo, Sevillą i Athletic Bilbao.

Barcelona bez Yamala

Natomiast w ekipie Barcelony zabraknie Lamine'a Yamala. 17-latek skupia się na wyleczeniu kontuzji, aby z pełnią komfortu wziąć udział w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

