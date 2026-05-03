Lewandowski trafił w meczu z Osasuną. Barcelona już w niedziele może zostać mistrzem Hiszpanii

13 ligowy gol Lewandowskiego

Lewandowski trafił do bramki głową po dośrodkowaniu Anglika Marcusa Rashforda. W tym sezonie polski napastnik ma w tych rozgrywkach 13 goli. Prowadzenie podwyższył pięć minut później Ferran Torres, a stratę zdołał jeszcze zmniejszyć w 89. minucie Raul Garcia. Rezerwowym bramkarzem Barcelony był Wojciech Szczęsny.

Broniąca tytułu "Duma Katalonii" powiększyła dorobek do 88 punktów. Real ma o 14 mniej, a pozostało mu maksymalnie 15 do zdobycia. W następnej kolejce, 10 maja, dojdzie do meczu na szczycie w Barcelonie.

Villarreal zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów

We wcześniejszym meczu Atletico Madryt, w "rozgrzewce" przed rewanżem półfinału Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn, pokonało na wyjeździe Valencię 2:0. Stołeczny klub jest na czwartym miejscu z dorobkiem 63 punktów.

O pięć więcej zgromadził trzeci w tabeli Villarreal, który także w sobotę wygrał przed własną publicznością z Levante 5:1 i zapewnił sobie awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w historii zespół ten zakwalifikował się do tych rozgrywek w dwóch sezonach z rzędu.