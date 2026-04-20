Lewandowski dostał od Barcelony ofertę nowego kontraktu. Tyle miałby zarabiać

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:53
Oferta leży na stole. Barcelona zaproponowała Robertowi Lewandowskiemu przedłużenie wygasającej w czerwcu umowy. 37-letni napastnik na razie się zastanawia, bo warunki finansowe nowego kontraktu są znacznie gorsze od obecnych zarobków piłkarza.

Lewandowski rezerwowym w Barcelonie

Lewandowski w obecnym sezonie nie jest już kluczowym zawodnikiem swojego zespołu. Kapitan reprezentacji Polski często mecze zaczyna na ławce rezerwowych. Łącznie w 40. spotkaniach strzelił 17. goli.

Jak donosi hiszpańska "Marca" Barcelona zaproponowała Lewandowskiemu przedłużenie umowy o kolejny rok. Jednak jej warunki mogą nie spełniać oczekiwań Polaka. 37-letni napastnik miałby być drugim wyborem na pozycję numer 9. W letnim okienku transferowym Katalończycy chcą sprowadzić nowego napastnika, który byłby podstawowym wyborem trenera, a Lewandowski pełniłby rolę jego zmiennika.

Lewandowskiego czeka wielka obniżka zarobków

To nie koniec "złych" wiadomości dla najlepszego polskiego piłkarza. Zmianie mają ulec też jego zarobki. Obecnie Lewandowski za sezon gry w barwach mistrzów Hiszpanii zgarnia 20 mln euro. To jeden z najwyższych kontraktów w Barcelonie.

Jeśli Polak zgodzi się podpisać nową umowę, to czeka go gigantyczna obniżka pensji. Według informacji hiszpańskich dziennikarzy władze katalońskiego klubu zaproponowały Lewandowskiemu 50 proc. tego, co zarabia obecnie.

Lewandowski nie powiedział "nie"

Warunki zaproponowane przez Barcelonę nie zadawalają Lewandowskiego, ale piłkarz jednocześnie ich nie odrzucił. Według mediów w maju prawdopodobnie dojdzie do negocjacji obu stron.

Kapitan reprezentacji Polski ma kilka innych możliwości i o pracę nie musi się martwić, ale nie jest tajemnicą, że najchętniej na kolejny rok zostałby w Barcelonie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożna, Barcelona, Robert Lewandowski
