Torres i Yamal poprowadzili Barcelonę do zwycięstwa w derbach. Lewandowski nie wszedł na boisko

Barcelona wykorzystała potknięcie Realu

W piątkowy wieczór najgroźniejszy rywal Katalończyków w walce o mistrzowski tytuł Real Madryt drugi raz z rządu zgubił punkty. "Królewscy" zremisowali z Gironą 1:1. Barcelona nie zmarnowała okazji i wykorzystała potknięcie ekipy ze stolicy Hiszpanii. Pokonując w derbach Espanyol powiększyła przewagę nad drugim w tabeli Realem do dziewięciu punktów.

Torres przełamał serię bez gola

W sobotę na Camp Nou w pierwszej połowie wielkich emocji nie było. Oglądaliśmy jednostronne widowisko. Gospodarze już w 9. minucie objęli prowadzenie. Do siatki gości trafił Ferran Torres. 26-latek po dośrodkowaniu Lamine Yamala z rzutu rożnego pokonał bramkarza Espanyolu strzałem głową. Dla napastnika Barcelony to pierwsza bramka zdobyta od 13 stycznia.

𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍 𝐎𝐓𝐖𝐈𝐄𝐑𝐀 𝐖𝐘𝐍𝐈𝐊 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔! 🦈



Stały fragment gry zamieniony na bramkę, wymarzony start Blaugrany! ⚽🔥 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/K8ZdltOQ9G — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 11, 2026

Sześć minut później było już 2:0 i ponownie w rolach głównych wystąpił duet Yamal - Torres. Pierwszy popisał się kolejną asystą, a drugi zaliczył dublet.

𝐙𝐄𝐖𝐍𝐈𝐀𝐊 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋𝐀, 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍𝐀! 💥



Cudowne, idealne podanie! 🍪 Czy to już znak firmowy? ®️ Barcelona nie odpuszcza, mamy 2:0! ⚽ #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/leFBkSjtF5 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 11, 2026

Rashford "dobił" Espanyol

Ciekawiej na boisku zrobiło się po przerwie. W 56. minucie Pol Lozano strzelił kontaktowego gola i mecz nabrał rumieńców. Środkowy pomocnik Espanyolu precyzyjnym uderzeniem umieścił piłkę tuż przy słupku bramki Joana Garcii.

𝐁𝐑𝐀𝐌𝐊𝐀 𝐃𝐋𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍𝐘𝐎𝐋𝐔 ⚽⚠️



Idealne uderzenie Pola Lozano, przymierzył perfekcyjnie! 🎯 Pójdą po drugą? 👀 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/7LU4qrSWM4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 11, 2026

Po zdobyciu bramki goście uwierzyli, że można wywieźć z trudnego terenu punkt. Zaczęli śmielej i częściej atakować niż w pierwszej części spotkania. Przez to goście bardziej poluzowali szyki w obronie, co skrzętnie wykorzystała Barcelona. Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry na 3:1 podwyższył Yamal, a chwilę później wynik spotkania ustalił Marcus Rashford.