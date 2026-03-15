Raphinha bezbłędny z jedenastu metrów

Sevilla nie przegrała pięciu ostatnich meczów ligowych. W niedzielę na Camp Nou dobra seria gości została przerwana. Gospodarze już w 9. minucie wyszli na prowadzenie. Technicznym strzałem z rzutu karnego wynik spotkania otworzył Raphinha.

Na kolejne gole kibice Barcelony nie musieli długo czekać. W 21. minucie Brazylijczyk ponownie ustawił piłkę na jedenastym metrze i zrobiło się 2:0. Autorem trzeciej bramki dla mistrzów Hiszpanii był Dani Olmo.

Raphinha po przerwie skompletował hat-tricka

Piłkarze Sevilli odpowiedzieli w doliczonym czasie gry do pierwszej części meczu. Na listę strzelców wpisał się Oso. Jednak tuż po przerwie Barcelona ponownie miała trzy gole przewagi. W 51. minucie hat-tricka skompletował Raphinha. Tym razem Brazylijczyk miał trochę szczęścia. Piłka po jego uderzeniu odbiła się od nóg jednego z piłkarzy rywali i wpadła do siatki kompletnie myląc Odysseasa Vlachodimosa.

Na 5:1 pół godziny przed końcem regulaminowego czasu gry podwyższył Joao Cancelo. Portugalczyk popisał się kapitalnym dryblingiem w polu karnym Sevilli i skutecznym wykończeniem akcji.

W doliczonym czasie gry drugiego gola dla przyjezdnych strzelił Djibril Sow.

Lewandowski trzy razy nie się pomylił

Lewandowski mecz rozpoczął w podstawowym składzie Barcelony. Na boisku przebywał do ostatniego gwizdka sędziego. W tym czasie miał trzy dobre okazje do zdobycia bramki.

Pod koniec pierwszej połowy kapitan reprezentacji Polski posłał głową piłkę obok słupka, a w 78. minucie jego uderzenie obronił golkiper Sevilli. Za trzecim razem w sytuacji też się nie udało. W 84. minucie po strzale 37-letniego napastnika futbolówka o centymetry minęła bramkę gości.

Barcelona nadal liderem

Po 28. kolejkach Barcelona nadal pozostaje liderem hiszpańskiej La Liga. Katalończycy nad drugim w tabeli Realem Madryt mają cztery punkty przewagi.

W kolejnej serii gier, która zostanie rozegrana za tydzień drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego podejmować będzie na własnym stadionie Rayo Vallecano. Natomiast Real w derbach Madrytu zmierzy się na Santiago Bernabeu z Atletico.