Lewandowski nie poprawił swojego dorobku

Drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego już w tym sezonie pojedynkowała się z Newcastle. Na inaugurację zasadniczej fazy Ligi Mistrzów pokonała "Sroki" na wyjeździe 2:1. Obie bramki dla mistrzów Hiszpanii zdobył wówczas Marcus Rashford. We wtorkowy wieczór Anglik zaczął mecz na ławce rezerwowych.

Od pierwszej minuty na murawie pojawił się za to Lewandowski. Newcastle mogło zostać 41. klubem, któremu w Lidze Mistrzów kapitan reprezentacji Polski mógł strzelić gola. Niestety 37-letni napastnik nie poprawił swojego dorobku. Na liczniku nadal ma 107 trafień, w 140. występach.

Lewandowski wyłączony z gry

Lewandowski meczu przeciwko Newcastle nie zaliczy do udanych. Polak w pierwszej połowie został skutecznie odcięty od podań. Na palcach jednej ręki można policzyć jego kontakty z piłką.

W drugiej części spotkania koledzy próbowali długimi podaniami uruchomić naszego rodaka, ale Lewandowski przegrywał pojedynki fizyczne z obrońcami rywali. Polak jedyną okazję do strzelenia gola miał w 66. minucie.

Raphinha popędził lewą stroną i dograł w pole karne. Lewandowski "na wślizgu" nieczysto trafił w piłkę i ta minęła dalszy słupek bramki gospodarzy. Cztery minuty później Polak opuścił plac gry.

Yamal uratował Barcelonę przed porażką

W przekroju całego spotkania więcej szans na zdobycie bramki mieli piłkarze Newcastle. Blisko celu byli w 74. minucie, kiedy gości przed stratą gola uratował słupek. Wreszcie w 86. minucie udało im się pokonać Joana Garcię. Harvey Barnes został idealnie obsłużony podaniem z prawej strony i z bliska umieścił piłkę w siatce Barcelony.

Wynik meczu został ustalony w doliczonym czasie gry, a konkretnie w ostatniej akcji meczu. W polu karnym faulowany był Dani Olmo, a "jedenastkę" na gola zamienił Yamal. Po tym jak piłka wylądowała w siatce sędzia od razu zagwizdał po raz ostatni.

