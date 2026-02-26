W Paryżu ciekawie było tylko przez chwilę

W barażach PSG i Real były przed rewanżami w komfortowej sytuacji. Oba zespoły bowiem w ubiegłym tygodniu odniosły wyjazdowe zwycięstwa - Paryżanie 3:2, a "Królewscy" 1:0.

W stolicy Francji ciekawie zrobiło się tuż przed przerwą, gdy gola dla Monaco zdobył Maghnes Akliouche. Straty zostały wówczas odrobione, ale w 58. minucie goście znaleźli się w opałach. W odstępie trzech minut dwie żółte i w efekcie czerwoną kartkę zobaczył ich pomocnik Mamadou Coulibaly.

PSG przewagę zawodnika szybko wykorzystało. Po godzinie gry i bramce Marquinhosa był remis. Sześć minut później natomiast prowadzenie gospodarzom dał Chwicza Kwaracchelia.

Ambitnie grające Monaco w końcówce wyrównało, a na listę strzelców wpisał się Jordan Teze. Na więcej przyjezdnym nie starczyło czasu.

Szybka odpowiedź Realu

W Madrycie naprawdę emocjonująco było tylko przez chwilę. W 14. minucie Rafa Silva dał Benfice prowadzenie, ale Real wyrównał już dwie minuty później po golu Aureliena Tchouameniego. W 80. awans przypieczętował Vinicius Junior.

Grono uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów uzupełnili piłkarze Galatasaray. W środę przegrali na wyjeździe po dogrywce z Juventusem Turyn 2:3, ale w ubiegłym tygodniu na własnym obiekcie zwyciężyli w pierwszym meczu barażowym 5:2.

Zalewski zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Wcześniej w środę awans wywalczyła Atalanta Bergamo z Nicolą Zalewskim w podstawowym składzie. Włoski klub przegrał pierwszy mecz z Borussią Dortmund 0:2, ale u siebie zwyciężył 4:1.

Decydującą bramkę gospodarze zdobyli w doliczonym przez sędziego czasie gry. Ramy Bensebaini z Borussii sfaulował w swoim polu karnym Nikolę Krstovicia. Algierczyk otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, a "jedenastkę" na gola zamienił Lazar Samardzic.

Sensacyjny awans Bodoe/Glimt

Osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej do 1/8 finału trafiło bezpośrednio. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal Londyn, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londyn i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

We wtorek niespodziewanie dołączyło do nich Bodoe/Glimt, eliminując ubiegłorocznego finalistę - Inter Mediolan, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński. Norweska ekipa wygrała dwumecz 5:2. Tego dnia awansowały też: Newcastle United, Atletico Madryt i Bayer Leverkusen.

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.