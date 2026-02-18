Rewanż wydaje się formalnością
Drużyna Kochalskiego jest największą niespodzianką wśród uczestników baraży. Mistrz Azerbejdżanu pokazał się z bardzo dobrej strony w fazie ligowej. Karabach u siebie nie dał się pokonać m.in. Chelsea Londyn.
Jednak w środowy wieczór w konfrontacji z innym przedstawicielem angielskiej Premier League doznał sromotnej porażki. Wynik 1:6 oznacza, że losy awansu praktycznie zostały rozstrzygnięte już po pierwszym meczu. Rewanż wydaje się formalnością. Trudno się spodziewać, żeby Newcastle na własnym stadionie roztrwoniło tak wysoką zaliczkę.
Gordon cztery razy umieścił piłkę w bramce Kochalskiego
Goście już do przerwy strzelili pięć goli. Cztery razy Kochalskiego pokonał Anthony Gordon. Polski bramkarz przy żadnej z bramek zdobytych prze angielskiego napastnika nie popełnił błędu.
Kochalski uratował Karabach od znacznie wyższej porażki
Porażka 1:6 to najniższy wymiar kary. Gdyby nie Kochalski, to Karabach przegrałby znacznie wyżej. Polak w całym meczu kilkakrotnie ratował swoją drużynę przed stratą kolejnych goli.
Wyniki i program meczów barażowych o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
- wtorek, 17 lutego
- Galatasaray Stambuł - Juventus Turyn 5:2 (1:2)
- Benfica Lizbona - Real Madryt 0:1 (0:0)
- AS Monaco - Paris Saint-Germain 2:3 (2:2)
- Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)
- środa, 18 lutego
- Karabach Agdam - Newcastle United 1:6
- Bodoe/Glimt - Inter Mediolan (21.00)
- Club Brugge - Atletico Madryt (21.00)
- Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen (21.00)
- rewanże - 24-25 lutego
