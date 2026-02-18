Rewanż wydaje się formalnością

Drużyna Kochalskiego jest największą niespodzianką wśród uczestników baraży. Mistrz Azerbejdżanu pokazał się z bardzo dobrej strony w fazie ligowej. Karabach u siebie nie dał się pokonać m.in. Chelsea Londyn.

Jednak w środowy wieczór w konfrontacji z innym przedstawicielem angielskiej Premier League doznał sromotnej porażki. Wynik 1:6 oznacza, że losy awansu praktycznie zostały rozstrzygnięte już po pierwszym meczu. Rewanż wydaje się formalnością. Trudno się spodziewać, żeby Newcastle na własnym stadionie roztrwoniło tak wysoką zaliczkę.

Gordon cztery razy umieścił piłkę w bramce Kochalskiego

Goście już do przerwy strzelili pięć goli. Cztery razy Kochalskiego pokonał Anthony Gordon. Polski bramkarz przy żadnej z bramek zdobytych prze angielskiego napastnika nie popełnił błędu.

Kochalski uratował Karabach od znacznie wyższej porażki

Porażka 1:6 to najniższy wymiar kary. Gdyby nie Kochalski, to Karabach przegrałby znacznie wyżej. Polak w całym meczu kilkakrotnie ratował swoją drużynę przed stratą kolejnych goli.

