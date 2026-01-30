Real Madryt trafił na Benfikę Lizbona w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Inter Mediolan Piotra Zielińskiego zmierzy się z norweskim Bodoe/Glimt, a we francuskiej rywalizacji broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z AS Monaco.
Benfica stanęła na drodze Realu do bezpośredniego awansu
Benfica prowadzona przez byłego trenera "Królewskich" Jose Mourinho w środę wygrała z Realem 4:2. Dzięki temu portugalski klub rzutem na taśmę awansował w tabeli na 24. miejsce, ostatnie, które dawało prawo do gry w barażach. Natomiast Real przez porażkę w Lizbonie nie zakwalifikował się bezpośrednio do 1/8 finału.
Zwycięzców baraży poznamy pod koniec lutego
Pierwsze mecze barażowe odbędą się w dniach 17-18 lutego, a rewanże zaplanowano na 24-25 lutego. Losowanie par odbyło się piątek w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.
- Wynik losowania baraży o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
- Benfica Lizbona - Real Madryt
- Bodoe/Glimt - Inter Mediolan
- AS Monaco - Paris Saint-Germain
- Karabach Agdam - Newcastle United
- Galatasaray Stambuł - Juventus Turyn
- Club Brugge - Atletico Madryt
- Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
- Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen
