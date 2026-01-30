Benfica stanęła na drodze Realu do bezpośredniego awansu

Benfica prowadzona przez byłego trenera "Królewskich" Jose Mourinho w środę wygrała z Realem 4:2. Dzięki temu portugalski klub rzutem na taśmę awansował w tabeli na 24. miejsce, ostatnie, które dawało prawo do gry w barażach. Natomiast Real przez porażkę w Lizbonie nie zakwalifikował się bezpośrednio do 1/8 finału.

Reklama

Zwycięzców baraży poznamy pod koniec lutego

Pierwsze mecze barażowe odbędą się w dniach 17-18 lutego, a rewanże zaplanowano na 24-25 lutego. Losowanie par odbyło się piątek w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

  • Wynik losowania baraży o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
  • Benfica Lizbona - Real Madryt
  • Bodoe/Glimt - Inter Mediolan
  • AS Monaco - Paris Saint-Germain
  • Karabach Agdam - Newcastle United
  • Galatasaray Stambuł - Juventus Turyn
  • Club Brugge - Atletico Madryt
  • Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
  • Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen