Benfica stanęła na drodze Realu do bezpośredniego awansu

Benfica prowadzona przez byłego trenera "Królewskich" Jose Mourinho w środę wygrała z Realem 4:2. Dzięki temu portugalski klub rzutem na taśmę awansował w tabeli na 24. miejsce, ostatnie, które dawało prawo do gry w barażach. Natomiast Real przez porażkę w Lizbonie nie zakwalifikował się bezpośrednio do 1/8 finału.

Zwycięzców baraży poznamy pod koniec lutego

Pierwsze mecze barażowe odbędą się w dniach 17-18 lutego, a rewanże zaplanowano na 24-25 lutego. Losowanie par odbyło się piątek w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.