Benfica przegrała w Turynie

W środowy wieczór Benfica w 7. kolejce Ligi Mistrzów zmierzyła się na wyjeździe z Juventusem Turyn. Goście przegrali 2:0, ale nie wiadomo jakby potoczyły się losy meczu, gdyby Pavlidis wykorzystał rzut karny.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Po przewie najpierw do siatki portugalskiej drużyny trafił Khéphren Thuram, a później wynik podwyższył Weston McKennie.

Pavlidis poślizgnął się przy strzale

W 81. minucie Benfica mogła, a nawet powinna strzelić kontaktowego gola, który dawałby jej jeszcze nadzieję na doprowadzenie do remisu. Sędzia podyktował rzut karny dla gości. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Pavlidis.

Grek wziął rozbieg, ale uderzając piłkę poślizgnął się na murawie i w efekcie zaliczył koszmarne "pudło". Piłka po jego strzale poszybowała w trybuny.

Benfica z małymi szansami na awans

Po 7. kolejkach Benfica zajmuje 29. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. W ostatniej serii spotkań fazy zasadniczej, która zostanie rozegrana w przyszłym tygodniu ekipa ze stolicy Portugali zmierzy się z Realem Madryt.

Piłkarze z Lizbony muszą wygrać i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych meczach. Tylko w takim przypadku awansują do baraży, których stawką będzie gra w 1/8 finału Champions League.

Arsenal liderem Ligi Mistrzów

W tabeli prowadzi Arsenal z kompletem 21 punktów i bilansem bramek 20-2. Drugi z 18 pkt jest Bayern, a kolejne lokaty zajmują Real i Liverpool - po 15 pkt. W pierwszej ósemce są też Tottenham Hotspur - 14 pkt, PSG, Newcastle i Chelsea - po 13. Tyle samo ma dziewiąta Barcelona, a także sklasyfikowane za nią ekipy Sportingu Lizbona, Manchesteru City, Atletico Madryt i Atalanty.

Osiem najlepszych zespołów fazy ligowej kwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 będą walczyć o awans do tej rundy w barażach. Pozostałe ekipy zostaną wyeliminowane.