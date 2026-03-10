Rosjanka nie radziła sobie z nerwami

Andriejewa wygrała pierwszego seta, ale zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. W kolejnych dwóch partiach górą była już Siniakova, a Rosjanka w ich trakcie kilkukrotnie traciła nerwy.

18-latka uderzała rakieta o kort, aż w końcu ją złamała. Dyskutowała z sędzią i okazywała swoją złość oraz frustrację przez różnego rodzaju gesty.

Andriejewa obraziła kibiców

Apogeum wściekłości nastąpiło po ostatniej wymianie. Andriejewa schodząc z kortu, krzyknęła w kierunku kibiców: "Pie**** was wszystkich!".

Porażka Rosjanki z Czeszką nie kończy jej rywalizacji w Indian Wells. Andriejewa wciąż jest w grze o tytuł deblowy. Razem z Victorią Mboko awansowała do ćwierćfinału. Ciekawe, jak publiczność powita tenisistkę, gdy znów pojawi się na korcie?