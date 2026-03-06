Flick nie zdradził, czy Lewandowski zagra od początku

W sobotę Lewandowski i jego koledzy z drużyny 27. kolejce hiszpańskiej La Liga zmierzą się na wyjeździe z zajmującym 9. miejsce w tabeli Athletic Bilbao. Szkoleniowiec Katalończyków powiedział, że kapitan naszej reprezentacji jest gotowy do gry, ale nie chciał ujawnić, czy Polak rozpocznie spotkanie w podstawowym składzie.

Reklama

Zobaczymy, jak to zrobimy, co zdecyduję. Ale Lewandowski to fantastyczny piłkarz, który zawsze może bez problemu zdobyć 20, 25 czy 30 bramek w sezonie - ocenił Flick.

W poprzedniej kolejce Lewandowski zderzył się z jednym z rywali, ale mimo urazu i tak zdobył później bramkę ustalającą wynik na 4:1 w konfrontacji z Villarrealem. Pauzował we wtorkowym starciu półfinału Pucharu Hiszpanii z Atletico Madryt. Później trenował w specjalnej masce ochronnej.

Kłopoty kadrowe Barcelony

Powrót do zdrowia Lewandowskiego na pewno cieszy trenera Barcelony, ale to nie znaczy, ze Flick nie ma kłopotów. W Bilbao nie zagrają Gavi, Jules Kounde i Alejandro Balde.

Nie jestem z tego powodu szczęśliwy, ale takie rzeczy się zdarzają. Być może nas to spotkało w niekorzystnym czasie, w ważnym momencie tego sezonu, ale jesteśmy optymistami. To też szansa dla innych zawodników, aby pokazali swoją jakość - skomentował Flick.

Barcelona prowadzi w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Drugi Real Madryt, który w piątek zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo, ma o cztery mniej.