Lionel Messi spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem [FOTO]
dzisiaj, 28 minut temu
Donald Trump w czwartek gościł w Białym Domu piłkarzy, właścicieli i sztab szkoleniowy Interu Miami. Prezydent USA zaprosił do siebie Lionela Messiego i jego kolegów w związku z triumfem drużyny należącej do Davida Beckhama w Major League Soccer.
1/8 Lionel Messi spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem [FOTO]
