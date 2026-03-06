Warszawa
Lionel Messi spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem [FOTO]

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 28 minut temu
Donald Trump w czwartek gościł w Białym Domu piłkarzy, właścicieli i sztab szkoleniowy Interu Miami. Prezydent USA zaprosił do siebie Lionela Messiego i jego kolegów w związku z triumfem drużyny należącej do Davida Beckhama w Major League Soccer.

Źródło dziennik.pl
