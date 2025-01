Johnson i Messi znaleźli się wśród 19 osób, których w ten sposób wyróżnił w sobotę w Białym Domu prezydent Biden.

W ten sposób doceniono ich za "stanowiący przykład dla innych wkład w dobrobyt, wartości lub bezpieczeństwo USA, pokój na świecie lub inne istotne zasługi dla społeczeństwa poprzez publiczne lub prywatne przedsięwzięcia".

Magic Johnson pomaga ubogim i chorym

65-letni Johnson to pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers, który zakończył karierę w 1991 roku po wyznaniu, że zaraził się wirusem HIV. W 1996 roku został uznany za jednego z 50 najlepszych koszykarzy w historii rozgrywek. Cztery lata wcześniej wywalczył złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie.

Po zakończeniu kariery sportowej Johnson zaangażował się w szerzenie wiedzy o zapobieganiu AIDS i wirusowi HIV, a także, poprzez swoją Fundację Magica Johnsona, wspieranie ubogich społeczności.

Messi nie pojawił się w Białym Domu

Z kolei 37-letni Messi, obecnie piłkarz Interu Miami, to jedyny w historii ośmiokrotny laureat Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika roku na świecie, zdobywca niezliczonych trofeów z Barceloną i reprezentacją Argentyny. W 2024 roku w swoim pierwszym pełnym sezonie w amerykańskiej lidze MLS zdobył 20 bramek i miał 16 asyst w 19 meczach, co zaowocowało wyróżnieniem go tytułem MVP rozgrywek.

Argentyńczyk, który nie pojawił się na sobotniej ceremonii, znany jest też z wspierania inicjatyw zdrowotnych i edukacyjnych przez swoją Fundację Leo Messiego. Ponadto jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF.