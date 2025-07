Arka szykuje się na mecz z Motorem

Arka z Motorem zmierzy się 20 lipca. Ekipa z Trójmiasta chce się jak najlepiej przygotować do tego pojedynku. Niestety, by poznać tajemnice taktyki swoich najbliższych przeciwników klub z Gdyni uciekł się do wątpliwych etycznie metod.

Motor namierzył szpiega Arki

Arka wysłała jednego ze swoich pracowników na zamknięty sparing Motoru. Operatorem drona, który nagrywał mecz był członek sztabu szkoleniowego beniaminka Ekstraklasy. Szpieg został wykryty, urządzenie namierzone i przejęte.

Arka będzie mogła odebrać drona

Wstyd, Arko Gdynia! Dron do odbioru na konferencji prasowej po pierwszej kolejce. Telefon oddaliśmy, żeby pan ze sztabu nie zgubił trasy na powrocie do Gdyni - napisał w mediach społecznościowych dyrektor marketingu i komunikacji Motoru Michał Szprendałowicz.