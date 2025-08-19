Bednarek zasłużył na "ósemkę"

We wtorkowym podsumowaniu spotkania "Smoków" wydawana w Porto gazeta „O Jogo” przyznała Bednarkowi za występ 8 punktów, czyli najwięcej za postawę w barwach biało-niebieskich. Podobną ocenę otrzymał tylko Victor Froholdt, który w poniedziałkowym spotkaniu w Barcelos zdobył pierwszą bramkę, oddając strzał głową. Właśnie gra w powietrzu jest jedną z największych zalet duńskiego pomocnika FC Porto, a także Jana Bednarka, twierdzi telewizja Sport TV oraz dziennikarze gazety "O Jogo".

Bednarek lekiem na chaos w obronie Porto

Komentatorzy wskazują, że już w swoim drugim meczu Polak dowiódł, że spełnił pokładane w nim przez władze klubu nadzieje, że stanie się przywódcą ekipy i będzie skutecznie dowodził obroną FC Porto. Zauważają, że Bednarek swoją poukładaną grą naprawił chaos w defensywie "Smoków" widoczny w minionym sezonie. Niesamowite jest to, w jaki sposób neutralizuje on swoich przeciwników, dominując w grze powietrznej i grając skutecznie wślizgami - ocenił poniedziałkowy występ polskiego obrońcy "O Jogo".

Porto na trzecim miejscu w tabeli

Z kolei Radio Observador zauważa, że Bednarek nie ma już problemów fizycznych i zagrał w Barcelos swój pierwszy cały mecz w barwach FC Porto.Bednarek był wczoraj bastionem rosnącej w siłę linii defensywnej FC Porto - podsumowała poniedziałkowy mecz lizbońska rozgłośnia.

Po dwóch kolejkach "Smoki" plasują się na trzecim miejscu portugalskiej ligi z dorobkiem sześciu punktów. Przewodzi aktualny mistrz kraju – Sporting Lizbona.