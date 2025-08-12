Porto za Bednarka zapłaciło 7,5 mln euro

Bednarek w lipcu przeprowadził się do Portugali. Porto za jego transfer zapłaciło 7,5 mln euro. Polak w przed sezonowych sparingach wypadł na tyle dobrze, że wywalczył miejsce w podstawowym składzie swojej nowej drużyny.

Bednarek nie dotrwał do końca

Reprezentacyjny obrońca inauguracyjny mecz ligi portugalskiej zaczął od pierwszej minuty. Bednarek rozegrał dobre zawody, ale nie dotrwał na boisku do ostatniego gwizdka sędziego. Nowy nabytek Porto w 65. został zdjęty z murawy przez trenera.

Bednarek chwilę wcześniej wykonał ofiarny wślizg. Interwencja naszego piłkarza była skuteczna, ale niestety w jej wyniku zawodnik doznał urazu. Reprezentant Polski chciał kontynuować grę, ale szkoleniowiec gospodarzy uznał, że nie ma sensu ryzykować zdrowia obrońcy i zdecydował się zmianę.

FC Porto udanie rozpoczęło sezon. W pierwszej kolejce pokonało Vitorię Guimarães SC aż 3:0. Kolejny mecz podopieczni Francesco Farioliego rozegrają w poniedziałek 18 sierpnia. Ich przeciwnikiem na wyjeździe będzie Gil Vicente.

Charuży dołączył do Bednarka

Bednarek był szóstym polskim piłkarzem w historii, który dołączył do 30-ktotnego mistrza Portugalii. W przeszłości zawodnikami FC Porto byli Józef Młynarczyk, Grzegorz Mielcarski, Andrzej Woźniak, Przemysław Kaźmierczak i Paweł Kieszek. Kilka dni po transferze Bednarka do Porto ten sam kierunek obrał Hubert Charuży, który wcześniej był bramkarzem Śląska Wrocław.