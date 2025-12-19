Milik przez kontuzję nie pojechał na Euro 2024

Milik po raz ostatni zagrał w barwach Juventusu 25 maja 2024 w meczu z Monzą w ostatniej kolejce sezonu 2023/24 włoskiej ekstraklasy. Dwa tygodnie później doznał kontuzji kolana w pierwszych minutach towarzyskiego spotkania z Ukrainą w Warszawie, jednego z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy w Niemczech. Uraz wykluczył go z gry w tym turnieju.

Reklama

Wydaje się, że koszmar piłkarza wreszcie się skończył. Milik zostanie powołany jutro, jest jak szczęśliwe dziecko. On ma ważne cechy. Doskonale wie, jak odgrywać swoją rolę - oświadczył Spalletti.

Milik przedłużył kontrakt z Juventusem

Mimo kontuzji Milik 30 kwietnia przedłużył kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2027 roku. W sobotę wieczorem drużyna Polaka zmierzy się z Romą na własnym stadionie w meczu 16. kolejki Serie A. Zespół z Turynu zajmuje w tabeli piąte miejsce, tuż za rywalem z Rzymu, do którego traci cztery punkty.