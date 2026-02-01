Motor ruszył z "gazem"

Miejscowi kibice na stadionie w Lublinie jeszcze nie zdążyli dobrze zająć miejsc, a już mieli powód do radości. Karol Czubak skutecznie wykończył ładną i szybką akcję swojego zespołu.

Po stracie gola Pogoń od razu rzuciła się do ataku, ale w 27. minucie została skarcona. Bartosz Wolski zagrał na wolne pole i Mbaye N'Diaye znalazł się sam na sam z bramkarzem. Piłkarz Motoru nie zmarnował okazji i podwyższył na 2:0.

Pogoń jeszcze przed przerwą złapała kontakt

"Portowcy" nie załamali się stratą drugiego gola i dalej atakowali. Ich wysiłki zostały nagrodzone w 36. minucie. Fredrik Ulvestad oddał strzał z 16. metrów i piłka po rykoszecie wpadła do siatki gospodarzy.

Brkic wygrał pojedynek z Grosickiem

Po przerwie jedni i drudzy nie ustawali w dążeniu do strzelenia kolejnych goli. Najlepszą okazję ku temu mieli przyjezdni. W 69. minucie sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku podyktował rzut karny po zagraniu piłki ręką.

Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Kamil Grosicki. Bramkarz Motoru ustawił się bliżej swojego prawego słupka. W ten sposób chciał "przechytrzyć" strzelca. Udało mu się to. Reprezentant Polski nabrał się na "sztuczkę", a dodatku uderzył bardzo słabo. Ivan Brkic odbił piłkę i uratował Motor przed stratą gola i dwóch punktów.