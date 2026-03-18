Piątek wypracował koledze gola

Drużyna Piątka gościła na stadionie Al-Shamal. Tuż przed przerwą gospodarze objęli prowadzenie po golu Baghdada Bounedjaha.

Goście straty odrobili na samym początku drugiej połowy. Przy bramce na 1:1 swój udział miał Piątek. To Polak zaliczył asystę przy trafieniu Edmilsona Juniora.

Piątek ustalił wynik meczu

Przyjezdni na prowadzenie wyszli w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Autorem gola był Adil Boulbina.

W doliczonym czasie gry wynik meczu na 3:1 dla Al-Duhail ustalił Piątek. Polski napastnik znalazł się w sytuacji oko w oko z golkiperem rywali. 30-latek mógł podać do kolegi z zespołu, który miałby przed sobą pustą bramkę, ale nasz rodak postanowił sam wykończyć akcję i zrobił to skutecznie.