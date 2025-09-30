Piątek w Katarze imponuje skutecznością

Piątek w letnim okienku transferowym zamienił turecki Istanbul Basaksehir na katarski Al-Duhail SC. Nowy pracodawca Polaka na razie może być z niego zadowolony. Były napastnik Cracovii Kraków imponuje skutecznością. Na koncie ma już sześć goli.

Ostatnie trafienie Piątek zaliczył w w meczu 2. kolejki azjatyckiej Ligi Mistrzów. Al-Duhail SC na własnym stadionie podejmował saudyjski Al-Ahli Dżudda. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a Polak był autorem jednego z goli dla gospodarzy.

Piątek trafił na wagę remisu

Piątek w 48. minucie meczu popisał się efektownym uderzeniem głową. Piłka po jego strzale wpadła praktycznie idealnie w "okienko" bramki rywali. Golkiper gości nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.

Jak się później okazało gol Piątka zapewnił jego drużynie remis. To druga bramka naszego piłkarza w rozgrywkach azjatyckiej Ligi Mistrzów. Al-Duhail zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli grupy B z jednym punktem.