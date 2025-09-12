Piątek swój popis zaczął w 61. minucie

Reprezentant Polski rozegrał całe spotkanie. Na listę strzelców pierwszy raz wpisał się w 61. minucie z gry, a dwie kolejne bramki zdobył z rzutów karnych (65. i 90+9.).

To pierwsze zwycięstwo jego drużyny w rozgrywkach. Al-Duhail zajmuje ósme miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem czterech punktów.

Piątek w debiucie też trafił do siatki

Piątek, który latem przeniósł się do Kataru z tureckiego Istanbul Basaksehir, w połowie sierpnia w debiucie przyczynił się do wygranej Al-Duhail 3:2 meczu kwalifikacyjnym azjatyckiej Ligi Mistrzów z irańskim Sepahanem Isfahan.