Krzysztof Piątek zaliczył hat-tricka. Reprezentant Polski strzelił trzy gole dla Al-Duhail SC w wygranym 4:2 meczu 4. kolejki katarskiej ekstraklasy z Umm Salal SC. Dla 30-letniego napastnika to pierwsze ligowe trafienia w tym sezonie.
Piątek swój popis zaczął w 61. minucie
Reprezentant Polski rozegrał całe spotkanie. Na listę strzelców pierwszy raz wpisał się w 61. minucie z gry, a dwie kolejne bramki zdobył z rzutów karnych (65. i 90+9.).
To pierwsze zwycięstwo jego drużyny w rozgrywkach. Al-Duhail zajmuje ósme miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem czterech punktów.
Piątek w debiucie też trafił do siatki
Piątek, który latem przeniósł się do Kataru z tureckiego Istanbul Basaksehir, w połowie sierpnia w debiucie przyczynił się do wygranej Al-Duhail 3:2 meczu kwalifikacyjnym azjatyckiej Ligi Mistrzów z irańskim Sepahanem Isfahan.
