Hojlund przełamał się na Juventusie

Spotkanie na Stadionie Diego Armando Maradony miało szczególne znaczenie dla trenera Juventusu Luciano Spallettiego, który w latach 2021-23 prowadził Napoli i zdobył z tym klubem mistrzostwo Włoch. Spalletti objął Juventus pod koniec października. Pod jego wodzą „Bianconeri” zanotowali cztery zwycięstwa, trzy remisy, a w niedzielę przegrali po raz pierwszy.

Reklama

Hojlund w siódmej minucie otrzymał podanie od Brazylijczyka Davida Neresa i zdobył pierwszą bramkę dla Napoli od dwóch miesięcy. Później Giovanni Di Lorenzo oddał strzał głową, który obronił bramkarz Juventusu Michele Di Gregorio. Pod koniec pierwszej połowy Szkot Scott McTominay główkował po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i trafił w słupek.

Hojlund skompletował dublet

Gospodarze przeważali, ale w 59. min niespodziewanie wyrównał Juventus. Amerykanin Weston McKennie podał do Turka Kenana Yildiza, który wyrównał na 1:1.

Ostatnie słowo należało jednak do Napoli. W 78. min Hojlund głową strzelił gola na 2:1.

Ziółkowski na ławce, Skorupski wciąż się leczy

AS Roma poniosła drugą porażkę z rzędu. W zeszłym tygodniu uległa Napoli 0:1, a tym razem przegrała z Cagliari 0:1. „Giallorossi” od 52. min grali w osłabieniu, gdyż Turek Zeki Celik po brutalnym faulu został ukarany czerwoną kartką. Gospodarze wykorzystali liczebną przewagę pod koniec meczu, gdy bramkę zdobył Gianluca Gaetano. Obrońca Romy i reprezentacji Polski Jan Ziółkowski był na ławce rezerwowych.

Bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Skorupski wciąż leczy kontuzję, której doznał 9 listopada. Pod jego nieobecność Bologna zremisowała w Rzymie z Lazio 1:1. Co ciekawe, oba gole strzelili Duńczycy. Dla Lazio - Gustav Isaksen, a dla Bologny - Jens Odgaard. Hiszpan Mario Gila z Lazio został wyrzucony z boiska, gdyż w ciągu minuty otrzymał dwie żółte kartki. Najpierw za faul, a później za podważanie decyzji sędziego.

Napoli liderem Serie A

Reklama

Beniaminek Cremonese wygrał u siebie z Lecce 2:0 po bramkach Federico Bonazzollego z rzutu karnego i Paragwajczyka Antonio Sanabrii.

Napoli po 14 ligowych meczach ma 31 pkt i prowadzi w Serie A. Drugi Inter Mediolan zdobył 30 pkt. W sobotę drużyna Piotra Zielińskiego wygrała z Como 4:0. Trzeci AC Milan ma 28 pkt, lecz poniedziałek zagra na wyjeździe z Torino.