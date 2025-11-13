Żona Djokovicia spotykała się z jego przyjacielem

Novak Djokovic i Jelena Ristic są ze sobą 20 lat. W 2013 roku tenisista oświadczył się swojej partnerce. Niemal rok później byli już po ślubie. W ostatnim wywiadzie Serb wyznał jak poznał i poderwał wybrankę swojego życia. Jak się okazało wiąże się z tym sytuacja, która nie napawa sportowca dumą, bo odbił żonę swojemu przyjacielowi.

Jelena potykała się z tenisistą, z którym przyjaźnię się od najmłodszych lat. To zabawne, bo pierwszy raz o niej usłyszałem, kiedy przyjaciel, który był w tym samym klubie tenisowym co ja, rozegrał mecz w regionalnej lidze i wygraliśmy ważny mecz. Zdjął koszulkę, a pod nią miał biały napis "Jeleno, kocham cię. To dla ciebie". Z kolegami uznaliśmy ten gest za żałosny, a później zaczęliśmy się zastanawiać, kim jest ta Jelena - wspomninał Djokovic.

Djokovic nie rozmawia z przyjacielem o przeszłości

Djokovic przyszłą żonę poznał dzięki wspólnym znajomym. Zaczęli się spotykać, gdy on zamieszkał w Monte Carlo, podczas gdy ona studiowała we Włoszech. Tenisista nie chciał w wywiadzie zdradzać wszystkich szczegółów związanych z odbiciem przyjacielowi dziewczyny, ale wyjawił, że wciąż utrzymuje z nim kontakty, choć nie rozmawiają o przeszłości.

Jest dobrze. Poszedł naprzód. Ma rodzinę. Właściwie to nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Oboje czujemy się niekomfortowo, rozmawiając o tym. Nadal jesteśmy przyjaciółmi, więc jest dobrze - zakończył ten wątek Djokovic.