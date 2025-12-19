Bukari kosztował Widzew ok. 5 mln euro

Za pozyskanie 27-letniego skrzydłowego Widzew klubowi MLS miał zapłacić ok. 5 mln euro. To rekordowa kwota w polskiej Ekstraklasie. Wcześniej najwięcej za piłkarza w historii ligi zapłaciła Legia Warszawa, która latem br. wydała 3 mln euro za sprowadzenie duńskiego napastnika Milety Rajovica.

Bukari przez ostatnie półtora roku był zawodnikiem Austin FC. W zakończonym jesienią sezonie amerykańskiej ligi MLS wystąpił w 33 meczach, w których zdobył trzy gole. W sumie zaś w barwach drużyny z Teksasu rozegrał 50 spotkań, w których zdobył sześć bramek oraz zanotował osiem asyst.

Nowy piłkarz Widzewa grał na mundialu

Bukari w swojej karierze najlepiej spisywał się w FK Crvena Zvezda Belgrad. Dla klubu ze stolicy Serbii strzelił 25 goli, w tym także w Lidze Mistrzów oraz miał 20 asyst w 78 meczach. Skuteczny był też w słowackim AS Trencin, w którym 16 razy trafił do bramki i zaliczył 25 asyst w 66 spotkaniach. Dobra dyspozycja na słowackich boiskach zaowocowała transferem do belgijskiego KAA Gent, a później wypożyczeniem do francuskiego FC Nantes.

Na koncie ma też 19 występów i trzy gole w reprezentacji Ghany, z którą wziął udział w mistrzostwach świata w 2022 roku.Dzięki wsparciu Roberta Dobrzyckiego możemy sięgać po zawodników spoza dotychczasowego zasięgu polskich klubów. Bardzo ważna była też akceptacja trenera Igora Jovicevica, ponieważ chcemy dobierać piłkarzy pod model gry preferowany przez szkoleniowca - powiedział pełnomocnik zarządu Widzewa ds. sportu Dariusz Adamczuk. Dodał, że najważniejsze cechy nowego nabytku to kreatywność, szybkość, stwarzanie przewagi pod bramką rywala, czego w opinii Adamczuka brakowało łódzkiemu zespołowi w rundzie jesiennej.

Bukari trzecim zimowym transferem Widzewa

Bukari z Widzewem podpisał kontrakt, który ma obowiązywać do czerwca 2030 r. To trzecie wzmocnienie łódzkiej drużyny w zimowej przerwie. Wcześniej pozyskano Norwega Christophera Chenga z Sandefjord Fotball oraz byłego reprezentanta Danii i kapitana FC Kopenhaga Lukasa Leragera.

Widzew w 18 rozegranych do tej pory ligowych meczach zdobył 20 punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Łodzianie przygotowania do drugiej części rozgrywek rozpoczną 5 stycznia. W planach mają m.in. zgrupowanie w Belek w Turcji oraz cztery mecze sparingowe.